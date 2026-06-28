Плен или исчезновение военнослужащего в Украине: что изменят алименты в выплатах семье в 2026 году

Военные ВСУ, ребенок. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

На первый взгляд кажется странным, когда супруги находятся в официальном браке, развода нет, а жена при этом обращается в суд, чтобы взыскать алименты с мужа, находящегося в плену или пропавшего без вести. На самом деле дело не в семейных конфликтах, а в механизме защиты интересов ребенка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию сообщества "Без вести пропавшие 150-я отдельная механизированная бригада".

Как распределяются выплаты вместо алиментов

Для примера возьмем денежное довольствие военнослужащего — 120 000 гривен.

По общему правилу:

60 000 гривен государство временно оставляет на хранении;

еще 60 000 гривен выплачиваются членам семьи.

Именно эти 60 000 гривен делятся между всеми, кто имеет право на выплаты.

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Например, если это:

ребенок;

жена;

мать;

отец,

то каждый получит по 15 000 гривен.

В такой ситуации ребенок получает такую же долю, как и все остальные члены семьи.

Если имеется решение суда об алиментах

Если суд назначает алименты, средства распределяются иначе.

Предположим, что алименты составляют 25 % денежного обеспечения.

Тогда из общей суммы 120 000 гривен ребенку в первую очередь выделяется:

120 000 × 25% = 30 000 гривен.

После этого для дальнейшего распределения остается 90 000 гривен.

Из этой суммы:

45 000 гривен государство временно оставляет на хранении;

45 000 гривен выплачиваются членам семьи.

Поскольку ребенок уже получил свою долю в виде алиментов, эти 45 000 гривен делятся между:

женой;

родителями.

В результате каждый из них получает по 15 000 гривен, а ребенок — 30 000 гривен.

Поэтому обычно это делают для того, чтобы увеличить долю выплат на ребенка. Ведь дети военнослужащих, пропавших без вести или находящихся в плену, не получают военную пенсию. Вместо этого им могут назначить пенсию в связи с потерей кормильца, но её размер часто невелик.

Отметим, что приведенный пример с суммой 120 000 гривен является условным. Реальный размер выплат зависит от денежного довольствия военнослужащего, количества родственников и других обстоятельств.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, когда поступают выплаты военным. Сначала обычно выплачивают оклад, а затем — надбавки, премии и боевые. В Минобороны поясняют, что средства за предыдущий месяц должны поступить до 20 числа текущего месяца. Но из-за задержек с финансированием или оформлением документов некоторые выплаты могут поступать позже.

Также Новини.LIVE писали, почему военные не всегда получают компенсацию за задержку выплат после ранения. Верховный Суд пояснил, что это разовая помощь, даже если её выплачивают частями во время лечения. А компенсации за задержку предусмотрены только для регулярных доходов — зарплат, пенсий или стипендий.