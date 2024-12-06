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Алименты в 2024 году — какие действуют правила для военных

6 декабря 2024 13:00
Ксения Симонова - Редактор
Алименты на детей в 2024 году — какие правила и суммы для военных
Военный несет ребенка. Фото: armyinform.com.ua
Ксения Симонова - Редактор

В Украине для военнослужащих действуют особые правила уплаты алиментов. Известно, от чего зависит размер и взимаются ли с боевых выплат в 2024 году.

Об этом сообщают "Факты ICTV", ссылаясь на правозащитников.

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Как отмечают эксперты, на время военного положения в стране военным Вооруженных сил и другим силовикам выплачивают денежное довольствие, в которое входят:

  • денежное довольствие (должностный оклад; оклад по званию; надбавка за выслугу лет);
  • дополнительные виды денежного довольствия в виде надбавок и доплат;
  • единовременное денежное довольствие в виде вознаграждения, дополнительные вознаграждения во время военного времени.

Минимально ежемесячно дополнительное вознаграждение начисляется в размере 30 тыс. грн. Тем, кто получил ранения, начисляют вознаграждение в 100 тыс. грн ежемесячно. Раньше доплату не учитывали в доходы, с которых взимаются алименты.

В соответствии с п. 8 правительственного постановления №146 от 26 февраля 1993 года указано, что с бойцов ВСУ, военных формирований, Госспецсвязи, ГПСУ, Нацполиции, представителей рядового и начальствующего состава органов и подразделений МВД, НАБУ, ГБР, БЭБ, Службы гражданского защиты и Государственной уголовно-исполнительной службы, работников Службы судебной охраны удержание алиментов осуществляется из всех видов денежного довольствия, кроме того, что не имеет постоянного характера, и других законных случаев. Поэтому алименты взимали только с постоянных сумм.

Однако в ноябре 2022 года правительство изменило правила (постановление №1263), расширив взыскание алиментов на другие выплаты, в частности дополнительное вознаграждение, которое выплачивают в военное время.

Таким образом, в этом году военнослужащие должны платить алименты по всем видам денежного довольствия, выплат, предусмотренных законодательством, в частности, с дополнительного вознаграждения, выплачиваемого во время военного положения, кроме денежного довольствия, не имеющего постоянного характера.

Как изменения повлияли на суммы алиментов во время войны

Как отметил специалист, принятие соответствующей нормы повлияло на сумму алиментов, получаемых только в доле от размера дохода. Законодательство предусматривает лимит на суммы алиментов.

Так, минимально размер алиментов на ребенка должен составлять 50% прожиточного минимума, предусмотренного для детей соответствующего возраста, а максимальный — не может превышать десять прожиточных минимумов.

Гарантированным размером алиментов на одного ребенка называют минимальный размер, который должен платить отец или мать при низких доходах, тогда как рекомендованный — который установил суд при достаточности дохода.

Минимальный размер составляет:

  • на детей в возрасте до шести лет — 1,281 тыс. грн;
  • на ребенка в возрасте от шести до 18 лет — 1,598 тыс. грн.

Максимальный размер:

  • на ребенка в возрасте до шести лет — 25,63 тыс. грн;
  • для детей от шести до 18 лет — 31,96 тыс. грн.

Напомним, власти с 2025 года планируют оказывать украинским родителям помощь в связи с рождением ребенка по-новому. Ожидается, что финподдержка станет постоянной.

Также мы писали, сколько в 2024 году выплачивают родителям пособия при рождении ребенка. Такие выплаты не зависят от прожиточного минимума.

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