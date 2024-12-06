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Аліменти у 2024 році — які діють правила для військових

6 грудня 2024 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Аліменти на дітей у 2024 році — які правила та суми для військових
Військовий несе дитину. Фото: armyinform.com.ua
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні для військовослужбовців діють особливі правила сплати аліментів. Відомо, від чого залежить розмір та чи стягуються з бойових виплат у 2024 році.

Про це повідомляють "Факти ICTV", посилаючись на правозахисників.

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Правила стягнення аліментів на дітей з військових

Як зазначають експерти, на час воєнного стану в країні військовим Збройних сил та іншим силовикам виплачують грошове забезпечення, в яке входять:

  • грошове забезпечення (посадовий оклад; оклад за званням; надбавка за вислугу років);
  • додаткові види грошового забезпечення у вигляді надбавок та доплат;
  • одноразове грошове забезпечення у вигляді винагороди, додаткові винагороди під час воєнного часу.

Мінімально щомісячно додаткову винагороду нараховують у розмірі 30 тис. грн. Тим, хто мав поранення, нараховують винагороду у 100 тис. грн щомісяця. Раніше доплату не враховували в доходи, з яких стягуються аліменти.

Відповідно до п. 8 урядової постанови №146 від 26 лютого 1993 року вказано, що з бійців ЗСУ, військових формувань, Держспецзв’язку, ДПСУ, Нацполіції, представників рядового і начальницького складу органів та підрозділів МВС, НАБУ, ДБР, БЕБ, Служби цивільного захисту та Державної кримінально-виконавчої служби, працівників Служби судової охорони утримання аліментів здійснюється з усіх видів грошового забезпечення, окрім того, що не має постійного характеру, та інших законних випадків. Через це аліменти стягували тільки з постійних сум.

Однак у листопаді 2022 року уряд змінив правила (постанова №1263), розширивши стягнення аліментів на інші виплати, зокрема додаткової винагороди, яку виплачують у воєнний час.

Таким чином, цьогоріч військовослужбовці мають сплачувати аліменти з усіх видів грошового забезпечення, виплат, передбачених законодавством, зокрема, з додаткової винагороди, що виплачують під час воєнного стану, крім грошового забезпечення, що не має постійного характеру.

Як зміни вплинули на суми аліментів під час війни

Як зазначив фахівець, ухвалення відповідної норми вплинуло на суму аліментів, отримуваних тільки в частці від розміру доходу. Окрім того, законодавство передбачає ліміт на суми аліментів.

Так, мінімально розмір аліментів на дитину має становити 50% прожиткового мінімуму, передбаченого для дітей відповідного віку, а максимальний — не може перевищувати десять прожиткових мінімумів.

Гарантованим розміром аліментів на одну дитину називають мінімальний розмір, який мусить платити батько чи матір за низьких доходів, тоді як рекомендований — той, що встановив суд за достатності доходу.

Мінімальний розмір становить:

  • на дітей віком до шести років — 1,281 тис. грн;
  • на дитину віком від шести до 18 років — 1,598 тис. грн.

Максимальний розмір:

  • на дитину віком до шести років — 25,63 тис. грн;
  • для дітей від шести до 18 років — 31,96 тис. грн.

Нагадаємо, влада з 2025 року планує надавати українським батькам допомогу у зв'язку з народженням дитини по-новому. Очікується, що фінпідтримка стане постійною.

Також ми писали, скільки у 2024 році виплачують батькам допомоги при народженні дитини. Такі виплати не залежать від прожиткового мінімуму.

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