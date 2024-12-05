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Допомога при народженні дитини зазнає змін — що буде у 2025 році

5 грудня 2024 15:34
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Допомога при народженні дитини — як виплачуватимуть кошти у 2025 році
Жінка та чоловік з дитиною на руках. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

З 2025 року українські батьки по-новому отримуватимуть від держави допомогу при народженні дитини. Так, фінансова підтримка з боку держави стане постійною.

Про це йдеться в проєкті постанови Кабінету міністрів України, який опублікували на сайті Федерації профспілок. 

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Передбачається, що з наступного року батьки, у яких з’явилася дитина, отримуватимуть грошові виплати від держави. Ця фінансова підтримка буде постійною. 

Кошти зараховуватимуть на поточний рахунок, відкритий у державному ПриватБанку, зі спеціальним режимом використання. 

Однак у документі вказано, що батьки зможуть отримувати кошти на рахунок будь-якого іншого банку, який долучиться до монетизації "Пакунка малюка". 

"Виплата грошової компенсації відбувається у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на спеціальний рахунок отримувача відповідно до договору про взаємодію, укладеного між Державною службою у справах дітей та уповноваженим банком", — йдеться в документі. 

При цьому розмір отриманої грошової компенсації не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для отримання всіх видів соціальної допомоги, які надаються сім’ям відповідно до законодавства. 

Наступного року розмір грошової компенсації на одну дитину уряд пропонує встановити в межах 7 689 грн.

Що ще варто знати 

"Пакунок малюка" — це соціальна ініціатива, завдяки якій батьки отримують фінансову допомогу з боку держави. Отримані кошти можна витратити на:

  • засоби догляду за дітьми та дитячі засоби гігієни; 
  • дитячий одяг та взуття; 
  • дитяче харчування; 
  • іграшки; 
  • текстиль для дітей. 

Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через дванадцять місяців з дня народження дитини. 

Тим часом нагадаємо, що уряд запровадив нову програму, в рамках якої малозабезпечені сім’ї та ВПО з дітьми отримають від держави понад 6 тис.грн допомоги напередодні зими. За інформацією прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, ці кошти українці зможуть витратити на купівлю теплого одягу та інших важливих речей. 

Також Новини.LIVE писали, що у грудні 2024 року деякі громадяни України можуть розраховувати на додаткову фінансову допомогу від Агентства ООН у справах біженців. Однак на виплати зможуть претендувати не усі українці. 

виплати діти фінансова допомога гроші батьки

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