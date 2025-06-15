Алименты в 2025 году — как увеличить размер выплат на ребенка

Девочка кладет монеты в копилку. Фото: Freepik

Согласно Семейному кодексу Украины, одной из форм участия в содержании ребенка со стороны отца или матери, проживающего отдельно, являются алименты — регулярные денежные выплаты, размер которых определяется по договоренности между родителями или по решению суда. Однако при определенных обстоятельствах ранее установленного размера алиментов может оказаться недостаточно для удовлетворения нарастающих потребностей ребенка.

Об основаниях и способах увеличения алиментных выплат в Украине рассказала адвокат Марина Гасанова.

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Каким образом можно увеличить выплаты на ребенка

Увеличение размера алиментов, как и их назначение, возможно либо по договоренности между родителями, либо в судебном порядке.

Первый способ — самый быстрый и наименее конфликтный. Родителям ребенка необходимо заключить договор об увеличении размера выплат и удостоверить его нотариально — тогда он будет иметь силу исполнительного листа и подлежит обязательному исполнению.

Если же родители прийти к согласию не могут, единственным вариантом остается суд. Заинтересованная сторона должна подать соответствующее заявление, указав в нем обстоятельства, из-за которых возникла необходимость в увеличении выплат на ребенка.

Основания для увеличения алиментов

Согласно украинскому законодательству, обстоятельствами, при наличии которых плательщик или получатель алиментов может обратиться в суд с требованием об увеличении размера выплат, могут быть следующие:

Увеличение потребностей ребенка. Если ранее установленный размер алиментов не покрывает расходы на питание, одежду, образование, медицинское обслуживание, досуг и развитие ребенка, это является веским основанием для обращения в суд. Изменение материального положения плательщика. Существенное увеличение доходов плательщика алиментов может стать основанием для увеличения размера выплат. Проблемы со здоровьем ребенка. Если возникла потребность в дополнительных расходах на лечение, реабилитацию ребенка или специальный уход за ним, это также может стать основанием для увеличения алиментов. Изменение материального положения получателя. Потеря работы, ухудшение здоровья получателя выплат может быть учтено судом при рассмотрении вопроса об увеличении размера алиментов, особенно если это непосредственно влияет на возможность обеспечения потребностей ребенка. Инфляция и рост цен. Суд может принять во внимание рост цен при рассмотрении дела об увеличении размера алиментов.

Исковое заявление об увеличении размера алиментов необходимо подавать в суд по месту жительства ответчика. Каждое основание должно быть документально подтверждено.

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