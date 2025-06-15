Аліменти у 2025 році — як збільшити розмір виплат на дитину

Дівчинка кладе монети до скарбнички. Фото: Freepik

Відповідно до Сімейного кодексу України, однією з форм участі в утриманні дитини з боку батька або матері, що проживає окремо, є аліменти — регулярні грошові виплати, розмір яких визначається за домовленістю між батьками або за рішенням суду. Однак за певних обставин раніше встановленого розміру аліментів може виявитися недостатньо для задоволення наростальних потреб дитини.

Про підстави та способи збільшення аліментних виплат в Україні розповіла адвокатка Марина Гасанова.

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Збільшення розміру аліментів, як і їх призначення, можливе або за домовленістю між батьками, або у судовому порядку.

Перший спосіб — найшвидший і найменш конфліктний. Батькам дитини необхідно укласти договір про збільшення розміру виплат та посвідчити його нотаріально — тоді він матиме силу виконавчого листа й підлягатиме обов'язковому виконанню.

Якщо ж батьки дійти згоди не можуть, єдиним варіантом залишається суд. Зацікавлена сторона має подати відповідну заяву, зазначивши в ній обставини, через які виникла необхідність у збільшенні виплат на дитину.

Підстави для збільшення аліментів

Згідно з українським законодавством, обставинами, за наявності яких платник або одержувач аліментів може звернутися до суду з вимогою про збільшення розміру виплат, можуть бути такі:

Збільшення потреб дитини. Якщо раніше встановлений розмір аліментів не покриває витрати на харчування, одяг, освіту, медичне обслуговування, дозвілля та розвиток дитини, це є вагомою підставою для звернення до суду. Зміна матеріального становища платника. Суттєве збільшення доходів платника аліментів може стати підставою для збільшення розміру виплат. Проблеми зі здоров’ям дитини. Якщо виникла потреба в додаткових витратах на лікування, реабілітацію дитини або спеціальний догляд за нею, це також може стати підставою для збільшення аліментів. Зміна матеріального становища одержувача. Втрата роботи, погіршення здоров’я одержувача виплат може бути враховане судом під час розгляду питання про збільшення розміру аліментів, особливо якщо це безпосередньо впливає на можливість забезпечення потреб дитини. Інфляція та зростання цін. Суд може взяти до уваги зростання цін під час розгляду справи про збільшення розміру аліментів.

Позовну заяву про збільшення розміру аліментів необхідно подавати до суду за місцем проживання відповідача. Кожна підстава має бути документально підтверджена.

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