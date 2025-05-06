Аліменти в Україні — про що мають знати військовослужбовці у 2025 році

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році виконувати батьківські обов'язки, зокрема виплачувати аліменти, повинні й ті громадяни, які нині перебувають у складі ЗСУ. Ця вимога є обов'язковою для виконання, попри те, що в країні з 2022 року діє воєнний стан.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як відбувається стягнення аліментів з військовослужбовців у 2025 році.

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За інформацією Міністерства юстиції, якщо раніше аліменти стягувалися в основному із зарплати, то станом на тепер відрахування на користь дитини відбуваються з:

посадового окладу;

доплати за військовим званням;

щомісячних надбавок;

доплат;

премій.

бойових виплат (з додаткової винагороди у 100 тис. грн).

Розмір аліментів у 2025 році

Домовитися про певну суму виплат можуть батьки, але найчастіше виплати призначаються у суді. Скільки потрібно буде платити військовослужбовцю — залежить від кількості дітей:

на одну дитину стягується чверть доходу;

на двох — третина;

на трьох і більше — половина.

Однак діють й певні обмеження. Наприклад, розмір виплат не повинен бути більшим за 10 прожиткових мінімумів на кожну дитину. Встановлені й вікові межі: мінімальні та максимальні розміри аліментів різняться для дітей до шести років і від шести до вісімнадцяти.

Якщо в житті платника або одержувача аліментів відбуваються значні зміни, наприклад погіршується здоров'я, змінюється рівень доходів або сімейний стан, то розмір виплат можуть збільшити, зменшити або взагалі змінити спосіб стягнення — наприклад, з фіксованої суми на відсоток від доходу або навпаки.

Якщо військовослужбовець не виплачує аліменти добровільно, стягувачу слід звернутися до суду й отримати судовий наказ. Цей документ потрібно направити або безпосередньо до військової частини, де служить боржник, або передати виконавцю, який, зі свого боку, зв'яжеться з Міністерством оборони, якщо точне місце служби невідоме. Міністерство перенаправить документи до відповідної бухгалтерії, де і буде здійснюватися утримання.

Якщо виконавець не діє, у стягувача є право подати скаргу до органу виконавчої служби, який відкрив провадження. У разі відсутності реакції — можна звернутися до Міністерства юстиції.

Нагадаємо, що в окремих випадках виплачувати аліменти своїм батькам повинні діти. Так, у сімейному законодавстві вказано, що таке право можуть покласти на повнолітніх українців.

Також ми розповідали, кому доведеться платити аліменти дитині військовослужбовця, який самовільно залишив частину і його місцеперебування невідоме.