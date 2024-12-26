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Алименты на детей в 2025 году — суммы и кто должен платить

26 декабря 2024 13:00
Ксения Симонова - Редактор
Алименты в 2025 году — размеры и особенности во время войны
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы даже во время войны обязаны платить алименты в соответствии с требованиями Семейного кодекса. Известно, какие будут действовать размеры выплат в 2025 году и какие особенности во время военного положения.

Это предусмотрено нормами закона о Государственном бюджете-2025.

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Какие будут размеры алиментов в 2025 году

Согласно законодательству, родители должны производить ежемесячные выплаты на содержание ребенка, если кто-то из них проживает отдельно от него. Правила требуют содержания детей с рождения до достижения совершеннолетия (18 лет). Однако в случае нетрудоспособности или обучения родители должны платить суммы алиментов также и на совершеннолетнего ребенка, до достижения им 23 лет.

Минимальный размер алиментов привязан к прожиточному минимуму в Украине. Он не может быть меньше половины прожиточного минимума, установленного для детей каждой отдельной возрастной категории.

Согласно закону о Госбюджете-2025, прожиточный минимум на детей останется на уровне текущего года. Речь идет о таких показателях:

  • 2563 гривны — п. м. для детей младше шести лет;
  • 3196 гривен — п. м. для детей от шести до 18 лет.

Учитывая, что минимальный размер алиментов не может быть менее 50%, то суммы, предусмотренные для детей в следующем году, будут на таком уровне:

  • 1281 гривна — на ребенка в возрасте до шести лет;
  • 1598 гривен — на ребенка от шести до 18 лет.

Согласно ч.5 ст.183 Семейного кодекса, максимальный размер алиментов не может превышать десять прожиточных минимумов на одного ребенка. То есть максимально один из родителей может платить:

  • 25,63 тыс. гривен — за ребенка до шести лет;
  • 31,96 тыс. гривен — за ребенка от 6 до 18 лет.

С каких доходов взимают деньги и особенности во время войны

При назначении размера алиментов суд принимает во внимание следующие доходы одного из родителей:

  • заработная плата;
  • пенсионная выплата;
  • доплаты, прибавки к зарплате, премии;
  • дополнительная оплата за внеурочную работу, в частности, в праздничные, нерабочие и выходные дни, оплата за отпуск;
  • вознаграждения;
  • разная госпомощь;
  • стипендия;
  • плата за аренду земельного участка, доли (пая);
  • другие виды доходов

Во время действия военного положения вопрос взыскания алиментов не изменился, кроме выполнения решений на оккупированных территориях страны. В частности, алименты взимают даже с военных и тех, кто потерял работу.

Таким образом, если один из родителей не платит алименты, то на него могут подать в суд и взыскать выплаты на ребенка в принудительном порядке.

Напомним, в 2025 году семьи, временно принявшие детей до получения ими статуса сироты, смогут оформить помощь в рамках программы "Ребенок не один". По ней максимально можно получить 11,2 тыс. гривен.

Также мы писали, что до конца 2024 года Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выплатит помощь в 10,8 тыс. грн. Однако разрешается получить такие выплаты не более, чем для пяти человек.

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13:28 В Сумах раздаются повторные взрывы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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