ПриватБанк актуалізовує дані клієнтів: які знадобляться документи

Смартфон у руках, відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" зобов'язаний регулярно актуалізовувати дані всіх клієнтів. Відповідна процедура доволі проста і вимагає мінімум часу та зусиль у разі виконання дистанційно, у більш складних ситуаціях необхідно звернутися до фінустанов з пакетом документів.

Про особливості виконання такої процедури розповідають Новини.LIVE.

Навіщо необхідна актуалізація даних у ПриватБанку

За інформацією банку, клієнти, які мають укладені договори з фінустановою, мусять регулярно вносити актуальну персональну інформацію. Відповідна вимога може надходити навіть за відсутності змін. Банк все одно має підтвердити перед Національним банком України (НБУ) достовірність інформації.

Така вимога діє для всіх українських банків у рамках закону "Про запобігання та протидії узаконенню доходів, одержаних протиправним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї".

Всі банки зобов'язані вживати заходи контролю та виявлення недобросовісних громадян. Зокрема, просять надати дані про рівень місячного доходу та підтвердити відсутність зв'язків з державами-агресорами (РФ/Білорусь).

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У разі ігнорування відповідної вимоги— банк унеможливить здійснення фінансових операцій за картками та рахунками.

Передбачені два варіанти подання оновленої інформації:

дистанційно через мобільний застосунок чи веббанінг "Приват24";

особисто у відділені банку з додатковими документами.

Які знадобляться документи для актуалізації даних у ПриватБанку

За даними постанови №65 Нацбанку, частоту внесення інформації визначають для кожного клієнта індивідуально з огляду на низку факторів, щонайменше раз на п’ять років.

Зокрема, якщо актуалізувати дані не вдається дистанційно у "Приват24" чи система вимагає надання документів, то варто звернутися в офіс банку. Там менеджер має допомогти оновити інформацію. Для цього потрібно з собою мати:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код.

У разі необхідності підтвердження доходів необхідно буде надати додаткові документи. Як правило, банк враховує доходи за останні три роки. До розрахунку беруть суму доходу за вирахуванням податків і витрат на життя (стандартно — до 30%). Однак відповідний відсоток банк може переглянути індивідуально.

Якщо у клієнтів з доходів тільки заробітна плата, попросять надати:

довідку з місця роботи про доходи, отримані за період;

довідку з Пенсійного фонду за формою ОК-5 або ОК-7;

дані з Держреєстру фізосіб — платників податків про суми

виплачених доходів та утриманих податків.

У разі отримання доходу від підприємницької діяльності потрібно надати:

податкову декларацію ФОП з відміткою податкової;

декларацію про майновий стан і доходи з відміткою податкової;

е-декларацію НАЗК за останній рік (для держслужбовців/посадовців);

одноразову (спеціальну) добровільну декларацію з відміткою податкової.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, які передбачені щомісячні комісії за обслуговування поточних рахунків у ПриватБанку. За даними фінустанови, передбачені чіткі комісій, які різняться залежно від тарифного пакета. Зокрема, по 20 грн стягують щомісяця з власників карток для виплат "Універсальна Gold".

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