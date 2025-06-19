Ощадбанк предупредил о проблемах с актуализацией данных — что надо знать

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка" рассказали о трудностях в прохождении процедуры актуализации данных в рамках требования Национального банка по необходимости обновления персональной информации. В финучреждении пояснили, что проблемы могут возникать из-за того, что сервис дистанционной актуализации данных в приложении работает в тестовом режиме.

Об этом говорится на сайте "Минфин" в разделе отзывов.

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Как следует из одного из сообщений, гражданка получила в мобильном приложении "Ощад/24" сообщение о необходимости обновления персональных данных, однако эта процедура оказалась по неизвестным причинам невозможной.

Так, клиентка заполнила все анкетные данные, а в последнем пункте приложение "Ощадбанка" отослало к идентификации паспортных данных через приложение "Дія", однако подтянуть соответствующие данные не удалось. При этом все приложения "Ощадбанка" и "Дії" были обновлены.

На это банк прислал клиентке ответ о том, что сервис дистанционной актуализации данных в приложении "Мобильный Ощад" работает в тестовом режиме, в связи с этим могут возникать ошибки при его использовании.

"Уже в течение недели пытаюсь обновить персональные данные, имея все документы в "Дії" и ничего не получается. Обращалась в техническую поддержку банка, к разработчикам приложения, но ничего не могут посоветовать...", — сообщила гражданка.

Клиентка предполагает, что миллионы людей, которые находятся за границей или в зоне оккупации, так же не могут дистанционно подтвердить свои данные в Ощадбанке.

Скриншот. Источник: Минфин

Что нужно знать об актуализации данных в 2025 году

По нормам банка, требование по обновлению персональной информации для доступа к услугам финучреждения, распространяется на всех граждан в случае поступления соответствующей просьбы в приложение или веб-версию "Ощад/24".



Актуализация данных является стандартной банковской процедурой, в рамках которой банк направляет соответствующие сообщения за 30 дней до возникновения такой необходимости. Клиентам можно обновить данные в удобное время. В частности, это можно сделать дистанционно в приложении следующим образом:

открыть сообщение;

выбрать свой профиль в разделе "Еще";

проверить информацию, представленную ранее;

если данные изменились, то необходимо их добавить.

В зависимости от рисков, требование об актуализации информации может поступать один или пять раз в год.

Ранее мы писали, что клиентам Ощадбанка предлагают заключить договоры на страхование во время процедуры оформления карт. В банке утверждают, что это требование не является обязательным.

Также сообщалось, что в Ощадбанке усложнен механизм процедуры возврата купюр, потерянных в банкоматах и терминалах. В финучреждении действуют особые требования.