Цены на подсолнечник изменятся — почему культура будет дешеветь в 2025 году

Тракторы в поле. Фото: УНИАН

На украинском рынке подсолнечного масла и семян начался новый этап развития с наступлением весны. Так, количество предложений резко возросло, а с возобновлением работы перерабатывающих заводов появились рекордные экспортные показатели.

Однако, как пишет издание AgroWeek, существуют причины, по которым подсолнечник может существенно подешеветь в ближайшее время.

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Заявления президента США Дональда Трампа об установлении новых тарифов на импорт и информация об отсрочке нововведений на 90 дней сразу же всколыхнули европейский агрорынок. Так, например, цены на соевое масло, которое конкурирует с подсолнечным, снизились на 20-30 долл. Изменения произошли как на международных рынках, так и внутреннем рынке в Украине.

Еще один фактор, который влияет на снижение, — накопленные запасы подсолнечника. Существует вероятность, что в ближайшее время цены будут только снижаться и до конца мая тонна подсолнечника будет стоить от 24 тыс. до 25 тыс. грн.

Напомним, по состоянию на 18 апреля 2025 года украинские аграрии засеяли 1 247,2 тыс. гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур. Посевная кампания продолжается в 13 регионах страны.

Также мы рассказывали, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сделала неутешительный прогноз по урожаю в Украине в 2025 году. Все из-за полномасштабной войны с РФ.