Выплаты от Агентства ООН по делам беженцев — кто может получить 10,8 тыс. грн

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Агентство ООН по делам беженцев в одном из населенных пунктов Херсонской области объявило регистрацию на выплаты в рамках многоцелевой программы помощи. Речь идет о единовременной выплате для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и пострадавших от военных действий.

Об этом сообщают представители Агентства ООН в Telegram.

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Кто сможет получить выплаты на Херсонщине

Как отмечают организаторы в сообщении, денежная помощь предусмотрена в селе Благодатное Херсонской области для местных жителей, которые были вынуждены выезжать из-за обстрелов, и переселенцев. Главным условием в отборе является наличие одного из критериев уязвимости.

Также важно, чтобы срок даты перемещения не превышал последние шесть месяцев в пределах страны. То же самое касается тех граждан, которые вернулись из-за границы на свой постоянный адрес проживания.

Еще одно требование — отсутствие аналогичной помощи в течение предыдущих трех месяцев.

Что касается размера денежной помощи от благотворителей, то он в 2025 году остается неизменным. На этот раз гражданам предоставляют по 3,6 тыс. грн ежемесячно на каждого человека в течение трех месяцев. То есть каждый член семьи сможет рассчитывать на 10,8 тыс. грн.

Как и где можно получить денежную помощь

Подать заявки на выплаты от Агентства ООН по делам беженцев можно будет мобильным бригадам благотворительного фонда "Право на защиту", который является официальным партнером организации.

Сбор данных на многоцелевую денежную помощь будет проходить в селе Благодатное, ул. Херсонская, 17, с 10:00 до 14:00 1 августа.



Во время регистрации должны присутствовать все члены семьи. Также необходимо иметь пакет документов. А именно:

паспорта, налоговые номера;

свидетельства о рождении детей;

номера банковских карт;

справки с подтверждением принадлежности к категории уязвимости;

номера телефонов;

справки ВПЛ.

"Для сбора данных должны присутствовать все члены семьи. Для семей, членами которых являются маломобильные люди, которые не могут прибыть в пункт регистрации, допускается регистрация по оригиналам документов (при условии предоставления медицинской справки, подтверждающей их состояние здоровья)", — сообщили организаторы.



Также мы писали, что в Сумской области Каритас-Спес Конотоп принимает заявки для участия в программе помощи от тех, кто получил травмы от агрессии РФ. Максимально в одной семье можно будет получить выплаты для четырех человек, то есть всего 43 тыс. грн.

Также сообщалось, что общественная организация "Элеос-Украина" окажет помощь жителям прифронтовых районов Донецкой области. На выплаты смогут рассчитывать 800 наиболее уязвимых граждан.