Денежная помощь — как получить выплаты от Action Against Hunger

Деньги в кошельке. Фото: Unplush

Некоторые украинцы могут снова подавать заявки на денежную помощь от французской международной организации Action Against Hunger. Для этого нужно соответствовать определенным требованиям.

Об этом сообщается на профильном портале Zayava.info.

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Подробнее о помощи Action Against Hunger

Как отмечается, выплата многоцелевой денежной помощи возможна теперь в Ивано-Франковской области.

Action Against Hunger будет оказывать материальную помощь украинцам, вынужденно переселившимся из-за полномасштабной войны в эту область в течение последнего месяца.

Как можно подать заявку на финпомощь

Для того, чтобы зарегистрироваться на денежную помощь, нужно заполнить специальную онлайн-анкету по следующей ссылке. В заявке при регистрации должна быть следующая информация:

фамилия, имя просителя помощи;

дата рождения;

контактный номер телефона;

громада/город временной регистрации переселенца;

дата взятия на учет как ВПЛ, официальная справка;

указать, из какого региона пришлось уехать.

Сумма денежной помощи не указывается. Представители организации должны выйти на контакт с претендентами, они объяснят все детали выплат.

Сколько украинцев получили международную помощь

Как сообщают в правительстве, за прошлый год более 11 миллионов украинцев получили помощь от международных гуманитарных организаций.

Таковы результаты работы гуманитарного сообщества в Украине, которые обнародованы на сайте Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов.

В прошлом году денежную помощь получили около 3,7 миллиона граждан, более 4,1 миллиона — продовольственную.

2,4 млн наших сограждан были обеспечены всем, чем необходимо для прохождения зимнего периода. Еще для 7,5 млн гуманитарные операторы передали медицинскую помощь и лекарства. Различные виды социально-правовых и юридических услуг в течение прошлого года получили 2,1 млн человек.

Организация Объединенных Наций обнародовала План гуманитарного реагирования по Украине на 2024 год с финансированием на сумму 3,1 млрд долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер прокомментировала задержку помощи. Соединенные Штаты осознают вызовы, связанные с этим вопросом.

Также мы писали, что в Украине растет количество лиц с инвалидностью на фоне войны. По нормам законодательства такие граждане имеют право на социальные выплаты и пенсию, суммы которых увеличились в 2024 году.