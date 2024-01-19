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Action Against Hunger снова принимает заявки на денежную помощь — детали

19 января 2024 13:31
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Денежная помощь — как получить выплаты от Action Against Hunger
Деньги в кошельке. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Некоторые украинцы могут снова подавать заявки на денежную помощь от французской международной организации Action Against Hunger. Для этого нужно соответствовать определенным требованиям.

Об этом сообщается на профильном портале Zayava.info.

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Подробнее о помощи Action Against Hunger

Как отмечается, выплата многоцелевой денежной помощи возможна теперь в Ивано-Франковской области.

Action Against Hunger будет оказывать материальную помощь украинцам, вынужденно переселившимся из-за полномасштабной войны в эту область в течение последнего месяца.

Как можно подать заявку на финпомощь

Для того, чтобы зарегистрироваться на денежную помощь, нужно заполнить специальную онлайн-анкету по следующей ссылке. В заявке при регистрации должна быть следующая информация:

  • фамилия, имя просителя помощи;
  • дата рождения;
  • контактный номер телефона;
  • громада/город временной регистрации переселенца;
  • дата взятия на учет как ВПЛ, официальная справка;
  • указать, из какого региона пришлось уехать.

Сумма денежной помощи не указывается. Представители организации должны выйти на контакт с претендентами, они объяснят все детали выплат.

Сколько украинцев получили международную помощь

Как сообщают в правительстве, за прошлый год более 11 миллионов украинцев получили помощь от международных гуманитарных организаций.

Таковы результаты работы гуманитарного сообщества в Украине, которые обнародованы на сайте Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов.

В прошлом году денежную помощь получили около 3,7 миллиона граждан, более 4,1 миллиона — продовольственную.

2,4 млн наших сограждан были обеспечены всем, чем необходимо для прохождения зимнего периода. Еще для 7,5 млн гуманитарные операторы передали медицинскую помощь и лекарства. Различные виды социально-правовых и юридических услуг в течение прошлого года получили 2,1 млн человек.

Организация Объединенных Наций обнародовала План гуманитарного реагирования по Украине на 2024 год с финансированием на сумму 3,1 млрд долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер прокомментировала задержку помощи. Соединенные Штаты осознают вызовы, связанные с этим вопросом.

Также мы писали, что в Украине растет количество лиц с инвалидностью на фоне войны. По нормам законодательства такие граждане имеют право на социальные выплаты и пенсию, суммы которых увеличились в 2024 году.

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