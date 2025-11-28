Программы єЯсла и єСадок — какую помощь и когда начнут получать молодые родители

Женщина с ребенком. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 1 января 2026 года некоторые молодые родители смогут претендовать на компенсации за оплату няни, персонального ассистента по новой программе поддержки "єЯсла". Еще одну государственную программу — "єСадок", планируют запустить не ранее 2028 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики, семьи и единства.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о программе "єЯсла"

По словам первого заместителя министра социальной политики, семьи и единства Украины Людмилы Шемелинец, государство заинтересовано в том, чтобы маленькие украинцы имели качественные условия для развития, а мамы, которые после родов хотят вернуться к профессиональной деятельности — получили поддержку.

Поэтому финансирование по программе "єЯсла" можно будет направить на оплату услуг:

няни;

частного садика;

кружков.

"Это должно обеспечить качественный уход за ребенком и помочь родителям возвращаться к профессиональной деятельности", — отметила Людмила Шемелинец.

Предполагается, что на детей в возрасте от одного до трех лет государство ежемесячно будет платить по 8 тысяч гривен, но при одном условии: родители должны вернуться к работе на полный рабочий день. На детей с инвалидностью размер выплат будет на уровне 12 тысяч гривен.

Программа "єСадок"

По этой программе на помощь от государства могут рассчитывать:

семьи с детьми от трех до шести лет;

дети с особыми образовательными потребностями в возрасте до 7-8 лет, если громада не предоставит место в саду или не обеспечит нужный объем услуг по уходу.

Размер выплат — 8 тысяч гривен, а для детей с инвалидностью — 12 тысяч гривен.

Как зарегистрироваться для получения компенсации

"єЯсли", как и "єСадок" — это программы, направленные на то, чтобы помочь родителям ухаживать за детьми и работать на основных работах. Первый заместитель министра социальной политики, семьи и единства Людмила Шемелинец объяснила, что сейчас государство прорабатывает вариант, по которому документы для регистрации в программах родители подавали бы через приложение "Дія".

Однако неизвестно, смогут ли специалисты до 1 января 2026 года подготовить систему технически. Если этого не произойдет, тогда родители будут регистрировать свои заявления в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины (ПФУ). В ведомстве утверждают, что это не повлияет на срок запуска программы "єЯсла" — она заработает в первый день 2026 года.

Ранее мы рассказывали, что государственная помощь при рождении первого ребенка вырастет до 50 тысяч гривен. Такую же помощь будут оказывать и за рождение каждого последующего ребенка. Обновленные суммы роженицам начнут выплачивать с 1 января 2026 года. Также мы писали, что детям ветеранов, военнопленных, погибших защитников и лиц с инвалидностью из-за войны государство помогает с получением образования. На поддержку могут рассчитывать студенты дневной формы обучения в возрасте до 23 лет