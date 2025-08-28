Выплаты по программе "Пакет школьника" — кто не сможет получить деньги

5 000 грн для первоклашек — некоторым украинцам откажут в выплате
Со старта программы "Пакет школьника" украинцы подали 97 638 заявлений на получение выплат — это почти 54% от количества первоклассников, уже имеющихся в системе МОН. Однако по состоянию на сейчас 1 655 заявления отклонены.
Об этом сообщил пресс-центр Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.
Что такое "Пакет школьника"
Это государственная программа, инициированная президентом Украины, которая предоставляет семьям единовременную денежную помощь в размере 5 000 гривен на каждого первоклассника. Она помогает покрыть расходы на подготовку ребенка к школе и приобрести все необходимое для обучения — канцелярские принадлежности, одежду и обувь.
Кто может получить выплаты
Оформить денежную помощь имеют право один из родителей или законных представителей нынешних первоклассников.
Деньги предоставляются на каждого ребенка: если в семье, например, двое первоклассников, выплата будет начислена на обоих детей. Важно, чтобы данные ребенка были внесены в модернизированную систему АИКОМ.
Кому отказывают в выплатах
По состоянию на сейчас 1 655 заявления на получение денежной помощи по программе "Пакет школьника" отклонено.
В частности, 460 отказов получили семьи, которые находятся за рубежом. Ведь они могут оформить помощь только после возвращения в Украину.
Украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях (ВОТ), получат выплаты после возвращения на подконтрольную Украине территорию.
Еще 940 заявлений отклонено, поскольку в дальнейшем выяснилось, что ребенок был отчислен или переведен в другое учебное заведение. В таком случае заявление нужно подать повторно. Есть также отказы из-за несоответствия данных в государственных реестрах — тогда их необходимо обновить.
