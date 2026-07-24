Отпуска по-новому в условиях военного положения: кто имеет право на отпуск продолжительностью до 56 дней и какие ограничения действуют

24 или 56 дней: кто из украинцев имеет право на досрочный отпуск
Собрать чемоданы и уехать в отпуск в условиях военного положения становится все сложнее, однако закон защищает права работников. В Украине право на ежегодный отпуск имеют все официально трудоустроенные граждане и иностранцы. По общему правилу, отдохнуть в полном объеме в первый год работы можно только после шести месяцев непрерывной работы. Однако во время военного положения действуют некоторые особые нормы и ограничения.
Подробные разъяснения дали специалисты аналитического портала "Бухгалтер бюджетного учреждения", передают Новини.LIVE.
Продолжительность отпуска и льготные категории
Стандартная продолжительность ежегодного основного отпуска составляет 24 календарных дня за отработанный год. Для сезонных и временных работников отпуск рассчитывается пропорционально отработанному времени. Право на предоставление отпусков регулируется в соответствии со статьей 10 Закона Украины "Об отпусках".
В то же время для отдельных категорий законодательством установлено большее количество дней отдыха:
- педагогические и научно-педагогические работники — до 56 календарных дней;
- несовершеннолетние работники — 31 календарный день;
- государственные служащие — 30 календарных дней;
- лица с инвалидностью I и II групп — 30 календарных дней;
- лица с инвалидностью III группы — 26 календарных дней.
Помимо основного отпуска, работникам, работающим в тяжелых и вредных условиях труда, могут начисляться ежегодные дополнительные отпуска. Однако общее количество дней основного и дополнительного отпусков не может превышать 59 дней в год. А для работников, занятых на подземных горных работах, — до 69 дней.
Кто может уйти в отпуск раньше, чем через полгода после трудоустройства
Тем не менее существуют соответствующие категории работников, которым законодательство позволяет уйти в отпуск раньше, чем через 6 месяцев после начала работы. В частности, этим правом обладают:
- женщины в связи с беременностью и родами
- женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью;
- лица с инвалидностью и несовершеннолетние работники;
- мужчины, чьи супруги находятся в декретном отпуске;
- военнослужащие, уволенные со службы, если они устроились на работу в течение трех месяцев;
- совместители и работники, которые учатся или имеют путевку на санаторно-курортное лечение.
Ограничения во время военного положения
Во время действия военного положения право на предоставление отпусков претерпело ряд изменений в связи с законом об организации трудовых отношений и решением Конституционного Суда Украины.
Отныне:
- работодатель имеет право ограничить ежегодный основной отпуск 24 календарными днями. Если по закону вам положено больше, остальные дни переносятся на период после окончания действия военного положения;
- работодателю разрешено отказывать в отпуске работникам объектов критической инфраструктуры и оборонной сферы. Исключением станет отпуск в связи с беременностью и родами или уходом за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;
- работодатель может предоставлять отпуск без сохранения заработной платы.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые работники государственных органов имеют право на материальную помощь на оздоровление в размере среднемесячной зарплаты. Такая выплата назначается исключительно при оформлении ежегодного отпуска на основании заявления и приказа руководства.
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