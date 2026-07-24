Отпуска по-новому в условиях военного положения: кто имеет право на отпуск продолжительностью до 56 дней и какие ограничения действуют

Море, закат, женщина держит ребенка на руках. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Собрать чемоданы и уехать в отпуск в условиях военного положения становится все сложнее, однако закон защищает права работников. В Украине право на ежегодный отпуск имеют все официально трудоустроенные граждане и иностранцы. По общему правилу, отдохнуть в полном объеме в первый год работы можно только после шести месяцев непрерывной работы. Однако во время военного положения действуют некоторые особые нормы и ограничения.

Подробные разъяснения дали специалисты аналитического портала "Бухгалтер бюджетного учреждения", передают Новини.LIVE.

Продолжительность отпуска и льготные категории

Стандартная продолжительность ежегодного основного отпуска составляет 24 календарных дня за отработанный год. Для сезонных и временных работников отпуск рассчитывается пропорционально отработанному времени. Право на предоставление отпусков регулируется в соответствии со статьей 10 Закона Украины "Об отпусках".

В то же время для отдельных категорий законодательством установлено большее количество дней отдыха:

педагогические и научно-педагогические работники — до 56 календарных дней;

несовершеннолетние работники — 31 календарный день;

государственные служащие — 30 календарных дней;

лица с инвалидностью I и II групп — 30 календарных дней;

лица с инвалидностью III группы — 26 календарных дней.

Помимо основного отпуска, работникам, работающим в тяжелых и вредных условиях труда, могут начисляться ежегодные дополнительные отпуска. Однако общее количество дней основного и дополнительного отпусков не может превышать 59 дней в год. А для работников, занятых на подземных горных работах, — до 69 дней.

Читайте также:

Кто может уйти в отпуск раньше, чем через полгода после трудоустройства

Тем не менее существуют соответствующие категории работников, которым законодательство позволяет уйти в отпуск раньше, чем через 6 месяцев после начала работы. В частности, этим правом обладают:

женщины в связи с беременностью и родами

женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью;

лица с инвалидностью и несовершеннолетние работники;

мужчины, чьи супруги находятся в декретном отпуске;

военнослужащие, уволенные со службы, если они устроились на работу в течение трех месяцев;

совместители и работники, которые учатся или имеют путевку на санаторно-курортное лечение.

Ограничения во время военного положения

Во время действия военного положения право на предоставление отпусков претерпело ряд изменений в связи с законом об организации трудовых отношений и решением Конституционного Суда Украины.

Отныне:

работодатель имеет право ограничить ежегодный основной отпуск 24 календарными днями. Если по закону вам положено больше, остальные дни переносятся на период после окончания действия военного положения;

работодателю разрешено отказывать в отпуске работникам объектов критической инфраструктуры и оборонной сферы. Исключением станет отпуск в связи с беременностью и родами или уходом за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

работодатель может предоставлять отпуск без сохранения заработной платы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые работники государственных органов имеют право на материальную помощь на оздоровление в размере среднемесячной зарплаты. Такая выплата назначается исключительно при оформлении ежегодного отпуска на основании заявления и приказа руководства.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали, где и как украинцы могут получить финансовую помощь на сумму до 11 000 гривен. Программа направлена на материальную поддержку граждан, среднемесячный доход которых составляет менее 8 422 гривен.