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Главная Финансы 200 000 грн для людей с инвалидностью: кто получит помощь по новым правилам

200 000 грн для людей с инвалидностью: кто получит помощь по новым правилам

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 08:00
Выплаты от 200 000 грн: кто из людей с инвалидностью получит по новым правилам
Человек в инвалидной коляске, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году некоторые категории граждан с I–III группой инвалидности получат денежную помощь в размере от 200 000 грн в соответствии с обновленными правилами. Стало известно, кто теперь может претендовать на соответствующие единовременные выплаты.

О том, кому предусмотрена помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.

Выплаты от 200 000 грн для людей с инвалидностью по новым правилам

Единовременная финансовая помощь предусмотрена изменениями в закон "О единовременной денежной помощи за ущерб жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины".

Согласно новым правилам, получить единовременные выплаты от Пенсионного фонда Украины (ПФУ) работники, пострадавшие на объектах критической инфраструктуры, смогут в следующих размерах:

  1. Для лиц с инвалидностью I группы — 800 000 грн;
  2. Для лиц с инвалидностью II группы — 500 000 грн;
  3. Для лиц с инвалидностью III группы — 200 000 грн.

Кроме того, предусмотрено выделение 1 млн грн для родственников в случае гибели (смерти) гражданина, работавшего на объекте критической инфраструктуры.

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В частности, правом на выплаты наделены:

  • работники операторов критической инфраструктуры, филиалов и представительств;
  • лица, пострадавшие на объектах критической инфраструктуры, независимо от того, где они были зарегистрированы.

Среди нововведений — предоставление помощи теперь не привязано к тому, на каком именно объекте человек работал или находился в трудовых отношениях с предприятием. Ранее работникам, находившимся в командировке, такие выплаты не предусматривались.

Кроме того, упростили процедуру доплаты разницы между ранее выплаченной и новой суммой помощи, если изменилась группа инвалидности. Так, если после повторного прохождения комиссии будет установлена более высокая группа инвалидности, то гражданин сможет получить доплату в виде разницы между новой суммой и ранее выплаченной. До этого в случае ухудшения состояния здоровья человек мог остаться со старой суммой.

Также был продлен срок подачи заявлений на оформление выплат. Раньше подавать заявки можно было в течение трех лет, а теперь — в течение всего периода военного положения и еще трех лет после его окончания.

Ввели новую единую форму заявления, которая подойдет как для первоначального запроса, так и для подачи заявления на доплату.

Увеличили круг претендентов на обязательную долю финансовой помощи: добавили совершеннолетних трудоспособных детей погибших, получающих образование, в возрасте до 23 лет.

Куда обращаться за получением денежной помощи

Для оформления помощи граждане должны:

  • подать заявление в сервисный центр ПФУ или через сайт фонда;
  • подать документы, подтверждающие факт ранения/калечества/гибели на предприятии критической инфраструктуры:
  • приложить справку от комиссии о группе инвалидности.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в августе в одной из прифронтовых областей доступна денежная помощь от украинских благотворителей и Датского совета по делам беженцев. В первую очередь помощь предусмотрена людям с инвалидностью I–II группы, проживающим самостоятельно.

Также Новини.LIVE писали о том, что в одном из городов действует программа, предусматривающая предоставление финансовых грантов. Деньги предоставляются на прохождение профессионального обучения, переквалификацию или открытие собственного дела. Программу реализует Caritas Austria. Проект предусматривает предоставление финансовой помощи в размере от 24 000 до 40 000 грн.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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