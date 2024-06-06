Цены на элитное жилье в Киевской области — сколько стоит снять и купить премиальную недвижимость

15 миллионов долларов за квартиру — цены на элитную недвижимость в Киеве и пригороде
Даже в сложные времена рынок элитной недвижимости в Киеве и области продолжает преуспевать. Спрос на премиум жилье остается высоким, а предложения поражают своей роскошью и эксклюзивностью. От стильных пентхаусов в самом сердце столицы до элегантных поместий в живописных пригородах — эти объекты готовы удовлетворить самые высокие требования состоятельных покупателей.
Новини.LIVE рассказывают о самой дорогой недвижимости в Киеве и пригороде, которые можно приобрести или арендовать, сколько они стоят и как выглядят.
Сколько стоит самая дорогая квартира в Киеве
На портале украинского маркетплейса Dim.ria по состоянию на начало июня 2024 года мы обнаружили самую дорогую квартиру в Киеве, которая стоит 15 миллионов долларов (610,5 млн грн). Она расположена в Печерском районе около метро Арсенальная. Площадь жилья 1000 кв.
Что касается аренды, то самая дорогая квартира в столице будет стоить около 32,5 миллионов гривен в месяц (800 тыс долларов). Она находится в Днепровском районе ЖК Rivera Riverside. Общая площадь 151 кв м.
Комплекс на берегу Днепра возле яхт-клуба предлагает лаунж-зоны на первом этаже и частную гавань для владельцев яхт. Дизайн квартиры от Юрия Самсонова, публикации в известных журналах, двухстороннее расположение с балконом и террасой с видом на Днепр. Квартира имеет просторную спальню, кабинет, эксклюзивную мебель от Formitalia в коллаборации с Aston Martin и Lamborghini, гардеробную, стиральную комнату, кухню, гостиную и гостевой санузел. Вся техника Miele, диммерное освещение, система фанкойл.
Роскошный дом в центре Киева.
Для любителей роскоши и сериала "Бриджертоны" мы также нашли интересное предложение. Роскошный дом за 140,850 тыс. гривен (3,5 тыс. долларов) с индивидуальной росписью от украинских художников на стенах, колоннах и статуях в интерьере. Купить это здание можно за 1,5 миллиона долларов (60,362 млн грн).
Дом расположен в начале Софиевской Борщаговки, общее паломничество - 700 кв м. Территория дома занимает 20 соток земли, там расположен открытый и закрытый бассейн, сауну и сад. Также на территории расположен гараж на два автомобиля. Цокольный этаж можно использовать как бомбоубежище.
@lesly_nilson
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Элитный дом в Гостомеле
Тем, кто планирует приобрести премиальное жилье в пригороде Киева, можно рассмотреть роскошный дом на 50 сотках сумли в Гостомеле. В доме есть хаммам, бильярд, сауна и спортзал. На территории также есть отдельный гостевой дом (270 кв м) с сауной. Также на территории расположен крытый бассейн и озеро.
Цена такого дома 2 миллиона долларов (около 80,5 млн грн). Его можно арендовать за 7 тысяч долларов (281,690 тыс. грн).
@realtor_evgeniy_kyiv
@Realtor Evgeniy Аренда дома на 50 сотках земли На территории 1000 м кв основной дом с хаммамом , бильярдом, спортзалом + 270 м кв . #классика #классическийинтерьер #арендадома #аренданедвижимости #риелтор #обзордома #видеообзор #обзор #продажадомов♬ оригинальный звук - Realtor Evgeniy
Еще один вариант — трехэтажный дом в г. Гостомель, Бучанский р-н, Canadian Village.
Дом построен по дизайнерскому проекту в едином архитектурном стиле. Основной дом площадью 867 кв м, гостевой дом — 270 кв м. Просторный каминный зал и правильное зональное расположение обеспечивают уютное и комфортное проживание. Четыре независимых спальни имеют собственные гардеробные и санузлы, одна из них — огромная спальня площадью около 200 кв м. Территория 0,45 га включает гараж на три авто, дом охраны и СПА-дом. Ограниченный въезд в поселок и индивидуальная охранная система на территории дома обеспечивают безопасность.
Пентхауз в стиле Армани
В Печерском районе Киева можно приобрести двухэтажный пентхауз с индивидуальным лифтом за 16 биткоинов (свыше 1,113 млн долларов по нынешнему курсу). В стоимость также входит терраса 200 кв м. и бассейн под открытым небом. Интерьер квартиры исполнен в стиле Армани.
@realtor_evgeniy_kyiv
Пентхаус с террасой и бассейном в элитном ЖК PecherSKY # пентхаус # элитноежилье #pechersky # квартира♬ оригинальный звук - Realtor Evgeniy
Что еще стоит знать
Напомним, в Киеве на первичном рынке недвижимости наблюдается снижение цен на квартиры. За последний месяц стоимость одного квадратного метра упала на 14,3%.
Мы также писали, что в 2024 году в Украине три города лидируют по популярности посуточной аренды жилья. Впереди по количеству отзывов — Киев.
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