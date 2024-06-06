Цены на элитное жилье в Киевской области — сколько стоит снять и купить премиальную недвижимость

Элитная квартира в Киеве. Фото: vn.com.ua

Даже в сложные времена рынок элитной недвижимости в Киеве и области продолжает преуспевать. Спрос на премиум жилье остается высоким, а предложения поражают своей роскошью и эксклюзивностью. От стильных пентхаусов в самом сердце столицы до элегантных поместий в живописных пригородах — эти объекты готовы удовлетворить самые высокие требования состоятельных покупателей.

Новини.LIVE рассказывают о самой дорогой недвижимости в Киеве и пригороде, которые можно приобрести или арендовать, сколько они стоят и как выглядят.

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Сколько стоит самая дорогая квартира в Киеве

На портале украинского маркетплейса Dim.ria по состоянию на начало июня 2024 года мы обнаружили самую дорогую квартиру в Киеве, которая стоит 15 миллионов долларов (610,5 млн грн). Она расположена в Печерском районе около метро Арсенальная. Площадь жилья 1000 кв.

Цена элитной квартиры в Киеве. Источник: скриншот

Что касается аренды, то самая дорогая квартира в столице будет стоить около 32,5 миллионов гривен в месяц (800 тыс долларов). Она находится в Днепровском районе ЖК Rivera Riverside. Общая площадь 151 кв м.

Комплекс на берегу Днепра возле яхт-клуба предлагает лаунж-зоны на первом этаже и частную гавань для владельцев яхт. Дизайн квартиры от Юрия Самсонова, публикации в известных журналах, двухстороннее расположение с балконом и террасой с видом на Днепр. Квартира имеет просторную спальню, кабинет, эксклюзивную мебель от Formitalia в коллаборации с Aston Martin и Lamborghini, гардеробную, стиральную комнату, кухню, гостиную и гостевой санузел. Вся техника Miele, диммерное освещение, система фанкойл.

Аренда квартир в Киеве. Источник: скриншот

Роскошный дом в центре Киева.

Для любителей роскоши и сериала "Бриджертоны" мы также нашли интересное предложение. Роскошный дом за 140,850 тыс. гривен (3,5 тыс. долларов) с индивидуальной росписью от украинских художников на стенах, колоннах и статуях в интерьере. Купить это здание можно за 1,5 миллиона долларов (60,362 млн грн).

Дом расположен в начале Софиевской Борщаговки, общее паломничество - 700 кв м. Территория дома занимает 20 соток земли, там расположен открытый и закрытый бассейн, сауну и сад. Также на территории расположен гараж на два автомобиля. Цокольный этаж можно использовать как бомбоубежище.

Элитный дом в Гостомеле

Тем, кто планирует приобрести премиальное жилье в пригороде Киева, можно рассмотреть роскошный дом на 50 сотках сумли в Гостомеле. В доме есть хаммам, бильярд, сауна и спортзал. На территории также есть отдельный гостевой дом (270 кв м) с сауной. Также на территории расположен крытый бассейн и озеро.

Цена такого дома 2 миллиона долларов (около 80,5 млн грн). Его можно арендовать за 7 тысяч долларов (281,690 тыс. грн).

Еще один вариант — трехэтажный дом в г. Гостомель, Бучанский р-н, Canadian Village.

Дом построен по дизайнерскому проекту в едином архитектурном стиле. Основной дом площадью 867 кв м, гостевой дом — 270 кв м. Просторный каминный зал и правильное зональное расположение обеспечивают уютное и комфортное проживание. Четыре независимых спальни имеют собственные гардеробные и санузлы, одна из них — огромная спальня площадью около 200 кв м. Территория 0,45 га включает гараж на три авто, дом охраны и СПА-дом. Ограниченный въезд в поселок и индивидуальная охранная система на территории дома обеспечивают безопасность.

сколько стоит элитный дом в Гостомеле. Источник: скриншот

Пентхауз в стиле Армани

В Печерском районе Киева можно приобрести двухэтажный пентхауз с индивидуальным лифтом за 16 биткоинов (свыше 1,113 млн долларов по нынешнему курсу). В стоимость также входит терраса 200 кв м. и бассейн под открытым небом. Интерьер квартиры исполнен в стиле Армани.

Что еще стоит знать

Напомним, в Киеве на первичном рынке недвижимости наблюдается снижение цен на квартиры. За последний месяц стоимость одного квадратного метра упала на 14,3%.

Мы также писали, что в 2024 году в Украине три города лидируют по популярности посуточной аренды жилья. Впереди по количеству отзывов — Киев.