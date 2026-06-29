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Главная Финансы 15 000 за уничтоженного оккупанта и 100 000 за пленного: для военных ввели новые выплаты

15 000 за уничтоженного оккупанта и 100 000 за пленного: для военных ввели новые выплаты

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 21:30
Доплата до 100 тысяч гривен: за какие боевые успехи в ВСУ установили новое денежное вознаграждение
Военнослужащий ВСУ, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские военнослужащие смогут получать дополнительные денежные вознаграждения не только за выполнение боевых задач, но и за уничтожение оккупантов или их взятие в плен. Такие надбавки закреплены в новом постановлении правительства, которое стало началом первого этапа масштабной трансформации Сил обороны.

О нюансах новых денежных бонусов рассказали в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Сколько будут платить

Согласно постановлению Кабинета Министров №768 от 12 июня 2026 года военным будут начисляться следующие суммы за успехи на поле боя:

  • 100 000 гривен — за каждого взятого в плен российского военного;
  • 15 000 гривен — за уничтожение живой силы врага.

Если в плен у оккупантов взяли несколько военных, вознаграждение в размере 100 тысяч гривен разделят между ними пропорционально.

В то же время существует важное условие для получения 15 тысяч за уничтожение противника в стрелковом или рукопашном столкновении — командование будет требовать обязательного видеоподтверждения боя.

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Когда поступят деньги

Дополнительное вознаграждение будет выплачиваться вместе с основным денежным обеспечением. Для этого командир воинской части должен издать приказ до 5 числа текущего месяца по итогам предыдущего. Сами средства военные должны получить до 20 числа этого же месяца.

Какие еще изменения вводятся

Параллельно с обновленной системой боевых премий оборонное ведомство вводит и совершенно новые типы контрактов с четкими временными рамками. Гражданам предлагают три основных варианта службы:

  1. пехотно-штурмовой контракт — на 14 месяцев для гражданских лиц, на 10 месяцев для действующих военнослужащих и от 6 месяцев для тех, кто уже проходил службу в период чрезвычайного положения;
  2. боевой контракт — на 24 месяца;
  3. базовый контракт — также на 24 месяца.

Подробные условия новой системы контрактов, а также ответы на наиболее распространенные вопросы можно найти на сайте Министерства обороны. Кроме того, для консультаций работает горячая линия по номеру 1519.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что минимальное денежное обеспечение защитников могут повысить с примерно 20 000 до более 30 000 гривен. В то же время из-за нехватки средств в бюджете окончательное решение еще не принято.

Также Новини.LIVE писали о том, увеличат ли зарплаты бойцам на передовой до 460 тысяч гривен. Эксперты отмечают, что европейские кредиты нельзя направить на такие выплаты, поэтому финансирование придется искать внутри украинского бюджета. Один из возможных путей — провести аудит расходов в военной сфере и найти резервы.

выплаты ВСУ военнослужащие
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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