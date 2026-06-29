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Головна Фінанси 15 000 за ліквідованого окупанта і 100 000 за полоненого: військовим запровадили нові виплати

15 000 за ліквідованого окупанта і 100 000 за полоненого: військовим запровадили нові виплати

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 21:30
Доплата до 100 тисяч гривень: за які бойові успіхи встановили нову грошову винагороду в ЗСУ
Військовий ЗСУ, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українські військовослужбовці зможуть отримувати додаткові грошові винагороди не лише за виконання бойових завдань, а й за знищення окупантів або взяття їх у полон. Такі надбавки закріпили в новій урядовій постанові, яка стала початком першого етапу великої трансформації Сил оборони.

Про нюанси нових грошових бонусів розповіли в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

Скільки платитимуть

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №768 від 12 червня 2026 року військовим нараховуватимуть такі суми за успіхи на полі бою:

  • 100 000 гривень — за кожного взятого в полон російського військового;
  • 15 000 гривень — за знищення живої сили ворога.

Якщо в полон окупанта взяли кілька військових, винагороду у 100 тисяч гривень поділять між ними пропорційно.

Водночас є важлива умова для отримання 15 тисяч за ліквідацію противника у стрілецькому чи рукопашному зіткненні — командування вимагатиме обов'язкове відеопідтвердження бою. 

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Додаткову винагороду виплачуватимуть разом із основним грошовим забезпеченням. Для цього командир військової частини має видати наказ до 5 числа поточного місяця за результатами попереднього. Самі кошти військові повинні отримати до 20 числа цього ж місяця.

Які ще зміни запроваджують

Паралельно із оновленою системою бойових премій оборонне відомство запроваджує і абсолютно нові типи контрактів із чіткими часовими межами. Громадян пропонують три основні варіанти служби.:

  1. піхотно-штурмовий контракт — на 14 місяців для цивільних, на 10 місяців для чинних військовослужбовців та від 6 місяців для тих, хто вже проходив службу під час особливого періоду;
  2. бойовий контракт — на 24 місяці;
  3. базовий контракт — також на 24 місяці.

Детальні умови нової системи контрактів, а також відповіді на найпоширеніші запитання можна знайти на сайті Міністерства оборони. Крім того, для консультацій працює гаряча лінія за номером 1519.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що можуть підвищити мінімальне грошове забезпечення захисників із приблизно 20 000 до понад 30 000 гривень. Водночас через нестачу коштів у бюджеті остаточне рішення ще не ухвалили.

Також Новини.LIVE писали, чи збільшать зарплати бійцям на передовій до 460 тисяч гривень. Експерти зазначають, що європейські кредити не можна спрямувати на такі виплати, тому фінансування доведеться шукати всередині українського бюджету. Один із можливих шляхів — провести аудит витрат у військовій сфері та знайти резерви.

виплати ЗСУ військовослужбовці
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
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