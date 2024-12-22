Скидка на коммуналку в 100% — оставят ли льготу, если учитель-пенсионер переедет из села

Пенсионер у реки. Фото: Unsplash

В Украине государство всячески поддерживает пожилых людей, ведь с выходом на пенсию доходы таких граждан резко уменьшаются. Например, пенсионерам-учителям, которые преподавали в сельских школах, предоставляют льготу в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Впрочем, как объяснили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины, эту льготу могут отменить, если гражданин нарушит одно требование.

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Почему могут отменить льготу на коммуналку

Отмечается, что льгота в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг учителю предоставляется на том основании, что после выхода на заслуженный отдых он остается жить в селе.

"А среднемесячный доход ее семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не будет превышать величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. В 2024 году — 4 240 грн", — отметили в ПФУ.

То есть пенсионер потеряет льготу в размере 100% скидки на оплату ЖКХ, даже если уехал из сельской местности в связи с полномасштабной войной и официально оформил статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Что еще стоит знать

Украинцам на пенсии с доходом не более 4 722 гривны (или 6 056 гривен, если это лицо с инвалидностью), бесплатно предоставляют юридические услуги.

Еще пенсионеры могут оформить льготу и освободиться от уплаты налога на землю. Но только в том случае, если размер земельного участка соответствует установленным нормам.

Напомним, что в 2025 году за пенсионерами оставят ряд льгот, действовавших в 2024-м. Среди них:

бесплатный проезд в городском общественном транспорте;

возможность не платить за коммуналку.

Также мы рассказывали, что у некоторых граждан в декабре отберут субсидию. Причина – долги за жилищно-коммунальные услуги.