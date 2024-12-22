Знижка на комуналку у 100% — чи залишать пільгу, якщо вчитель-пенсіонер переїде з села

Пенсіонер біля річки. Фото: Unsplash

В Україні держава усіляко підтримує людей похилого віку, адже з виходом на пенсію доходи таких громадян різко зменшуються. Так, наприклад, пенсіонерам-вчителям, які викладали у сільських школах, надають пільгу у розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг.

Втім, як пояснили у пресслужбі Пенсійного фонду України, надання цієї пільги можуть скасувати, якщо громадянин порушить одну вимогу.

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Зазначається, що пільга у розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг вчителю надається на тій підставі, що після виходу на заслужений відпочинок він залишається жити у селі.

"А середньомісячний дохід її сім'ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищуватиме величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. У 2024 році — 4 240 грн", — зазначили у ПФУ.

Тобто, пенсіонер втратить пільгу у розмірі 100% знижки на оплату ЖКП, навіть якщо виїхав з сільської місцевості у зв'язку з повномасштабною війною та офіційно оформив статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Що ще варто знати

Українцям на пенсії з доходом не більше 4 722 гривні (або ж 6 056 гривень, якщо це особа з інвалідністю), безплатно надають юридичні послуги.

Ще пенсіонери можуть оформити пільгу та звільнитися від сплати податку на землю. Але тільки у тому разі, якщо розмір земельної ділянки відповідає встановленим нормам.

Нагадаємо, що у 2025 році за пенсіонерами залишать ряд пільг, які діяли у 2024-му. Серед них:

безплатний проїзд у міському громадському транспорті;

можливість не платити за комуналку.

Також ми розповідали, що у деяких громадян у грудні відберуть субсидію. Причина — борги за житлово-комунальні послуги.