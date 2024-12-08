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Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

8 грудня 2024 08:45
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Які пільги для пенсіонерів запровадять у 2025 році — деталі
Чоловік на зупинці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Пільги для пенсіонерів забезпечують соціальну та фінансову підтримку, зменшуючи фінансове навантаження на людей похилого віку. Однак не всі обізнані з цією темою, а також мало хто знає, які пільги очікуються у 2025 році.

Про це розповідає 24 Канал.

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Які будуть пільги для пенсіонерів у 2025 році

У 2025 році в Україні система пільг для людей похилого віку продовжить включати фінансову підтримку та пільгові транспортні послуги, збережені з 2024 року.

Ось які пільги для пенсіонерів будуть доступні безплатно або зі знижкою у 2025 році:

  • Безплатний проїзд у міському громадському транспорті, на приміських маршрутах та в приміських поїздах за наявності пенсійного посвідчення.
  • Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг для жителів сільських місцевостей, які працюють у сферах культури, медицини або освіти.
  • Безплатна або пільгова юридична допомога.
  • Можливість оформити субсидії для покриття витрат на житлово-комунальні послуги.
  • Звільнення від сплати земельного податку.

Проте варто зазначити, що ці пільги можуть змінюватися залежно від рішень місцевої влади та ініціатив уряду. Тому необхідно уважно стежити за оновленнями в законодавстві та соціальних програмах, щоб отримати всю доступну підтримку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, опалювальний сезон стає серйозним викликом для тих, хто не може обігрівати своє житло газом або електричними пристроями. Для підтримки таких громадян уряд у 2023-2024 роках запровадив субсидію на дрова, і цю програму продовжено на поточний зимовий період. Тепер стало відомо, яку саме допомогу можуть отримати ті, хто використовує тверде паливо для опалення.

Ми також писали, що в грудні деякі громадяни можуть втратити право на субсидії. Однією з основних причин для припинення допомоги є наявність боргів за житлово-комунальні послуги. Щоб не втратити пільгу, важливо якнайшвидше погасити заборгованість або укласти договір про реструктуризацію боргу.

комунальні послуги субсидії пенсіонери пільги громадський транспорт

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