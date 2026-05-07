Льготы на коммунальные услуги: кто из пенсионеров может не платить в мае

В 2026 году в Украине несколько категорий пенсионеров наделены правом получить 100% скидку для оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и печного топлива. В случае соблюдения требований по доходу будут освобождены от платежей представители определенных профессий.

Кто из пенсионеров может не платить за коммунальные услуги в 2026 году

По данным ПФУ, законодательство предусматривает предоставление льгот для граждан отдельных профессий, которые проживали и работали в сельской местности, а оформив пенсию остались там проживать. Речь идет о 100% скидке на коммунуслуги, а также на покупку твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа.

В списке такие категории граждан:

Работники сферы образования; Представители медицинской и фармацевтической сферы; Специалисти по защите растений; Сотрудники музеев и библиотек; Работники государственных и коммунальных учреждений культуры, образовательных учреждений в области культуры.

Предусмотрены определенные правила для оформления льгот вышеуказанными группами пенсионеров. Необходимо соблюсти следующие ключевые требования:

иметь не менее трех лет стажа по соответствующей специальности;

на момент выхода на пенсию занимать должность, наделяющую таким правом;

среднемесячный доход не превышает установленную норму.

Так, право на льготы будут иметь только граждане, у которых среднемесячный доход семьи за последние полгода в расчете на одного человека не превышает уровень, дающий право на налоговую социальную льготу. В 2026 году среднемесячный совокупный доход не должен быть выше 4 660 грн.

Скидку предоставляют сроком на 12 месяцев с момента обращения, однако не дольше чем до конца текущего календарного года.

Также в ПФУ уточняют, что льготу может получить только бывший работник вышеуказанных сфер и не распространяется на других членов семьи.

Как оформить льготы на услуги ЖКХ и список документов

Чтобы оформить скидку, граждан необходимо внести в Реестр льготников. Для этого нужно подать заявление и справку, которая подтвердит право на льготу. Обратиться можно в органы образования, здравоохранения, культуры, районные государственные администрации, администрации учреждений, где работал гражданин или органы местного самоуправления. Важны записи в трудовой книжке.

Те, кто уже есть в Реестре, должны подать:

заявление на оформление льготы на оплату коммунальных услуг, покупку твердого топлива и сжиженного газа;

документы, подтверждающие проживание заявителя в сельской местности.

Подать документы на льготы на услуги ЖКХ необходимо Пенсионному фонду, выбрав один из следующих вариантов:

лично — через сервисные центры ПФУ, уполномоченных представителей местных советов или Центры предоставления админуслуг;

по почте — в адрес соответствующего органа Пенсионного фонда;

дистанционно — через портал е-услуг ПФУ, приложение ПФУ или портал "Дія".

