Пільги на комунальні послуги: хто з пенсіонерів може не платити у травні

У 2026 році в Україні кілька категорій пенсіонерів наділені правом отримати 100% знижку для оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) та пічного палива. У разі дотримання вимог щодо доходу будуть звільнені від платежів представники певних професій.

Хто з пенсіонерів може не платити за комунальні послуги у 2026 році

За даними ПФУ, законодавство передбачає надання пільг для громадян окремих професій, які проживали та працювали в сільській місцевості, а оформивши пенсію — залишилися там проживати. Йдеться про 100% знижку на комунпослуги, а також на купівлю твердого і рідкого пічного палива та скрапленого газу.

У списку такі категорії громадян:

Працівники сфери освіти; Представники медичної та фармацевтичної сфери; Спеціалісти із захисту рослин; Співробітники музеїв та бібліотек; Працівники державних та комунальних закладів культури, освітніх установ у галузі культури.

Передбачені певні правила для оформлення пільг вищевказаними групами пенсіонерів. Необхідно дотриматися таких ключових вимог:

мати щонайменше три роки стажу за відповідною спеціальністю

на час виходу на пенсію обіймати посаду, що наділяє таким правом;

середньомісячний дохід не перевищує встановлену норму.

Так, право на пільги матимуть тільки громадяни, у яких середньомісячний дохід родини за останні пів року у розрахунку на одну людину не перевищує рівень, що дає право на податкову соціальну пільгу. У 2026 році середньомісячний сукупний дохід не повинен бути вищим за 4 660 грн.

Знижку надають терміном на 12 місяців з часу звернення, однак не довше ніж до кінця поточного календарного року.

Також у ПФУ уточнюють, що пільгу може отримати тільки колишній працівник вищевказаних сфер і не поширюється на інших членів родини.

Як оформити пільги на послуги ЖКГ та список документів

Щоб оформити знижку, громадян необхідно внести до Реєстру пільговиків. Для цього треба подати заяву та довідку, яка підтвердить право на пільгу. Звернутися можна до органів освіти, охорони здоров’я, культури, районні державні адміністрації, адміністрації установ, де працював громадянин або органи місцевого самоврядування. Важливі записи у трудовій книжці.

Ті, хто вже є в Реєстрі, мають подати:

заяву на оформлення пільги на оплату комунальних послуг, купівлю твердого палива та скрапленого газу;

документи, що підтвердять проживання заявника у сільській місцевості.

Подати документи на пільги на послуги ЖКГ необхідно Пенсійному фонду, обравши один із таких варіантів:

особисто — через сервісні центри ПФУ, уповноважених представників місцевих рад або Центри надання адмінпослуг;

поштою — на адресу відповідного органу Пенсійного фонду;

дистанційно — через портал е-послуг ПФУ, застосунок ПФУ або портал "Дія".

