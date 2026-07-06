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Головна Фінанси Родинам загиблих військових виплачують по 100 000 гривень: хто може отримати

Родинам загиблих військових виплачують по 100 000 гривень: хто може отримати

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 15:50
100 000 гривень для сімей полеглих захисників: куди звертатися та які документи потрібні
Мати з дитиною, військовий шеврон. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Рідні військовослужбовців, які загинули або померли під час захисту України, можуть отримати додаткові виплати. На Волині запровадили одноразову матеріальну допомогу з обласного бюджету. Її розмір становить 100 000 гривень.

Як оформити грошову допомогу, розповідає Новини.LIVE з посиланням на урядовий сервіс Ветеран PRO.

Куди звертатися для оформлення

Щоб оформити виплату, жителям Волинської області звернутися до міської, селищної або сільської ради за місцем проживання та написати заяву.

Які документи підготувати заздалегідь

Разом із заявою знадобиться такий пакет документів:

  • паспорт та ідентифікаційний код;
  • документ, який підтверджує родинний зв'язок із військовим (наприклад, свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження дитини);
  • свідоцтво про смерть військовослужбовця;
  • документи, які підтверджують причини та обставини загибелі військового;
  • витяг з протоколу військово-лікарської комісії про причинний зв'язок захворювання зі службою — якщо військовий помер внаслідок хвороби, пов'язаної із захистом України;
  • реквізити банківського рахунку, на який перерахують допомогу.

Після цього місцева рада передає заяву та документи до Управління з питань ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації. Якщо рішення буде позитивним, кошти надійдуть на вказаний банківський рахунок.

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Якщо під час оформлення виникнуть запитання, можна звернутися до Управління з питань ветеранської політики Волинської ОДА за телефоном +38 (099) 522 10 71.

Як повідомляли Новини.LIVE, у серпні українці з-поміж ветеранів війни, людей з інвалідністю внаслідок війни та інших пільгових категорій отримають разову виплату до Дня Незалежності. Сума допомоги залежить від статусу одержувача і становить від 450 до 3 100 гривень.

Також Новини.LIVE писали, що жителі прифронтових територій та областей, що межують із Росією, можуть отримати грошову допомогу від благодійників. Зокрема, в межах однієї з програм українцям виплачують по 10 800 гривень на людину, якщо вони відповідають визначеним критеріям вразливості.

виплати військовослужбовці грошова допомога
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
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