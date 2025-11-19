Відео
Де в Польщі можна зняти готівку без банкомата — усі способи

Де в Польщі можна зняти готівку без банкомата — усі способи

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 15:50
Оновлено: 15:56
Як в Польщі зняти готівку з картки без банкомата — список місць
Польські злоті. Фото: Pixabay

Для багатьох українців, які живуть у Польщі, часто бувають там у справах, приїздять у гості або просто подорожують, питання зняття готівки без банкомата може стати актуальним у найнеочікуваніший момент. Особливо якщо банкомат далеко, недоступний чи стягує високу комісію.

Про те, як у Польщі зняти гроші з картки без банкомата, розповіло видання YAVP.

Читайте також:

Де можна зняти готівку

Власники карток Visa та Mastercard будь-яких банків можуть у Польщі зняти гроші трьома способами, не рахуючи банкоматів:

  1. Заправки. Автозаправні мережі Bliska, BP або Orlen надають послугу зняття готівки на касах.
  2. Магазини. Запитуйте про можливість зняття готівки на касі в супермаркетах, таких як Biedronka, Żabka, Carrefour, POLOMarket, Dino, Hebe та інших.
  3. Поштові відділення. Готівку також можна отримати у відділеннях Poczta Polska.

Зазначається, що у системі Mastercard послуга зняття готівки не через банкомат називається "Płać kartą i wypłacaj" та має ліміт у 1 000 злотих за один раз, а в системі Visa — послуга "Cashback" з лімітом у 300 злотих. Однак при цьому можна знімати готівку необмежену кількість разів протягом дня.

Як скористатися послугою та яка комісія

Для зняття грошей у магазині чи на АЗС в Польщі, треба здійснити покупку хоча б на 1 злотий. Далі необхідно повідомити касира, що ви хочете отримати готівку, вставити картку в термінал, вказати бажану суму та підтвердити транзакцію пін-кодом. Польські магазини та автозаправні станції не стягують комісію за такі операції, проте можуть робити самі банки:

  • BNP Paribas — 1 злотий;
  • Santander Bank Polska — 1,5 злотого;
  • PKO BP та Bank Pekao — 2 злотих.

Взагалі не стягують комісію банки Alior Bank, Bank Millennium, Credit Agricole, NG Bank Śląski, mBank та Nest Bank.

Польща гроші банкомати готівка українці в Польщі
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
