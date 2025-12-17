Відео
Головна Фінанси Biedronka, Lidl чи Auchan — де найнижчі ціни на продукти у Польщі

Biedronka, Lidl чи Auchan — де найнижчі ціни на продукти у Польщі

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 17:35
Де в Польщі найдешевше купувати продукти — магазини з вигідними цінами
Люди в супермаркеті у Польщі. Фото: Agencja Wyborcza.pl

Понад півтора мільйона українців сьогодні живуть та працюють у Польщі. Напередодні різдвяних свят для них, як і для місцевих жителів, настає період підвищених витрат зокрема на продукти. Тож питання, де найвигідніше закупитися на святковий стіл, стає особливо актуальним. 

Про те, які магазини у Польщі допоможуть заощадити на продуктах перед Різдвом, розповіло видання Yavp.pl.

Де у Польщі найнижчі ціни 

Компанія ASM Sales Force Agency дослідила ціни в магазинах 13 торговельних мереж у Польщі й зробила висновок про те, де найбільш вигідно скуплятися. Автори дослідження підрахували, скільки коштуватиме "різдвяний" кошик з 35 однакових товарів.

Дослідження показало, що середня вартість цього набору продуктів порівняно з 2024 роком зросла майже на 10%.

Найвигіднішим місцем для покупок у Польщі в грудні 2025 вкотре стала мережа Auchan, де різдвяний кошик обійшовся у 250,53 злотих.

Повний рейтинг найдорожчих і найдешевших магазинів має такий вигляд:

  • Auchan — 250,53 злотих;
  • Dino — 273,32 злотих;
  • Lidl — 275,49 злотих;
  • Biedronka — 289,64 злотих;
  • Makro — 292,03 злотих;
  • Selgros (Cash&Carry) — 292,95 злотих;
  • Aldi — 299,66 злотих;
  • Kaufland — 302,11 злотих;
  • E.Leclerc — 309,18 злотих;
  • Intermarche — 313,70 злотих;
  • Netto — 319,88 злотих;
  • Carrefour — 323,27 злотих;
  • Polomarket — 323,35 злотих.

Різниця між найдешевшим і найдорожчим кошиком у грудні 2025 року становить 72,8 злотих (29,07%). 

Які продукти у Польщі подорожчали найбільше

За даними дослідження, у польських супермаркетах зросли ціни на 86% продуктів, які мають попит в період різдвяно-новорічних свят.

Найбільше подорожчали:

  • мелена кава — на 47,28%;
  • молочний шоколад — 34,40%;
  • апельсиновий сік — 28,24%;
  • маргарин для випікання — 25,37%.

Найменше зросли ціни на чай (0,17%), молоко в картонній упаковці (0,98%), майонез (2,00%) та популярний напій Coca-Cola (0,26%). Результати також свідчать, що частина продуктів у Польщі наразі дешевша, ніж рік тому. Зокрема це консервована кукурудза, яка втратила в ціні 12,02%, та приправа кориця — мінус 5,34%.

Раніше ми розповідали, що зарплати українців у Польщі можуть зрости.

Також дізнавайтеся, коли Польща скасує виплати біженцям з України.

Польща продукти ціни супермаркет ціни на продукти
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
