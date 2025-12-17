Де в Польщі найдешевше купувати продукти — магазини з вигідними цінами

Люди в супермаркеті у Польщі. Фото: Agencja Wyborcza.pl

Понад півтора мільйона українців сьогодні живуть та працюють у Польщі. Напередодні різдвяних свят для них, як і для місцевих жителів, настає період підвищених витрат зокрема на продукти. Тож питання, де найвигідніше закупитися на святковий стіл, стає особливо актуальним.

Про те, які магазини у Польщі допоможуть заощадити на продуктах перед Різдвом, розповіло видання Yavp.pl.

Де у Польщі найнижчі ціни

Компанія ASM Sales Force Agency дослідила ціни в магазинах 13 торговельних мереж у Польщі й зробила висновок про те, де найбільш вигідно скуплятися. Автори дослідження підрахували, скільки коштуватиме "різдвяний" кошик з 35 однакових товарів.

Дослідження показало, що середня вартість цього набору продуктів порівняно з 2024 роком зросла майже на 10%.

Найвигіднішим місцем для покупок у Польщі в грудні 2025 вкотре стала мережа Auchan, де різдвяний кошик обійшовся у 250,53 злотих.

Повний рейтинг найдорожчих і найдешевших магазинів має такий вигляд:

Auchan — 250,53 злотих;

Dino — 273,32 злотих;

Lidl — 275,49 злотих;

Biedronka — 289,64 злотих;

Makro — 292,03 злотих;

Selgros (Cash&Carry) — 292,95 злотих;

Aldi — 299,66 злотих;

Kaufland — 302,11 злотих;

E.Leclerc — 309,18 злотих;

Intermarche — 313,70 злотих;

Netto — 319,88 злотих;

Carrefour — 323,27 злотих;

Polomarket — 323,35 злотих.

Різниця між найдешевшим і найдорожчим кошиком у грудні 2025 року становить 72,8 злотих (29,07%).

Які продукти у Польщі подорожчали найбільше

За даними дослідження, у польських супермаркетах зросли ціни на 86% продуктів, які мають попит в період різдвяно-новорічних свят.

Найбільше подорожчали:

мелена кава — на 47,28%;

молочний шоколад — 34,40%;

апельсиновий сік — 28,24%;

маргарин для випікання — 25,37%.

Найменше зросли ціни на чай (0,17%), молоко в картонній упаковці (0,98%), майонез (2,00%) та популярний напій Coca-Cola (0,26%). Результати також свідчать, що частина продуктів у Польщі наразі дешевша, ніж рік тому. Зокрема це консервована кукурудза, яка втратила в ціні 12,02%, та приправа кориця — мінус 5,34%.

