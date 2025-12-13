Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Лідер змінився — у яких містах Польщі найвищі зарплати

Лідер змінився — у яких містах Польщі найвищі зарплати

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 11:00
Де найбільше платять у Польщі — рейтинг міст за рівнем зарплат
Злоті в гаманці. Фото: Pexels

За даними Головного управління статистики Польщі, середня валова місячна зарплата у секторі підприємств у жовтні 2025 року становила 8 865,12 злотих, що на 6,6% більше за тогорічний рівень. При цьому змінися лідер за розміром зарплати серед польських міст.

Про це розповіло видання inPoland.

Реклама
Читайте також:

Рейтинг міст Польщі за рівнем оплати праці

Найвища середня зарплата за жовтень зафіксована у Кракові — 11 160,39 злотих. Торік позиція лідера належала столиці Польщі — Варшаві. Найменші зарплати у Гожуві Велькопольському — 7 510 злотих.

Загальний рейтинг польських міст за рівнем оплати праці має такий вигляд:

  • Краків — 11 160,39 злотих;
  • Варшава — 10 606,89 злотих;
  • Гданськ — 10 370,97 злотих;
  • Катовіце — 9 782,69 злотих;
  • Познань — 9 589,37 злотих;
  • Вроцлав — 9 478,54 злотих;
  • Жешув — 9 273,66 злотих;
  • Щецин — 9 182,33 злотих;
  • Торунь — 8 514,54 злотих;
  • Ополе — 8 507,44 злотих;
  • Лодзь — 8 486,86 злотих;
  • Зелена Гура — 8 381,12 злотих;
  • Бидгощ — 8 300,44 злотих;
  • Люблін — 8 233,14 злотих;
  • Ольштин — 7 877,05 злотих;
  • Кельце — 7 731,93 злотих;
  • Білосток — 7 584,90 злотих;
  • Гожув Велькопольський — 7 510 злотих.

Найбільше зростання зарплат спостерігалося в галузях інформації та комунікації, культурної, розважальної та рекреаційної діяльності, адміністративної та допоміжної діяльності, транспорту, складського господарства, торгівлі, ремонту та виробництва автомобілів.

Як зміняться зарплати у Польщі у 2026 році

Польська фінансистка Марта Камінська розповіла в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн планує підвищити мінімальну зарплату до 4 800 злотих (зараз 4 666 злотих — Ред.). Відповідно зростуть і середні зарплати в усіх секторах економіки. 

Проте, на думку фінансистки, конкуренція серед працівників теж стане сильнішою. Компанії дедалі частіше віддаватимуть перевагу кандидатам із підтвердженими вміннями, досвідом та знанням польської мови на рівні щонайменше B1.

Раніше ми розповідали, що у Польщі будуть моніторити банківські рахунки українців. Зокрема податкова служба почне отримувати детальну інформацію про карткові перекази й відстежувати підприємців, які витратили протягом року певну суму коштів.

Також дізнавайтеся, які ще зміни чекають на українців у Польщі.

Польща зарплати робота українці в Польщі середня зарплата
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації