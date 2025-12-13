Де найбільше платять у Польщі — рейтинг міст за рівнем зарплат

Злоті в гаманці. Фото: Pexels

За даними Головного управління статистики Польщі, середня валова місячна зарплата у секторі підприємств у жовтні 2025 року становила 8 865,12 злотих, що на 6,6% більше за тогорічний рівень. При цьому змінися лідер за розміром зарплати серед польських міст.

Про це розповіло видання inPoland.

Рейтинг міст Польщі за рівнем оплати праці

Найвища середня зарплата за жовтень зафіксована у Кракові — 11 160,39 злотих. Торік позиція лідера належала столиці Польщі — Варшаві. Найменші зарплати у Гожуві Велькопольському — 7 510 злотих.

Загальний рейтинг польських міст за рівнем оплати праці має такий вигляд:

Краків — 11 160,39 злотих;

Варшава — 10 606,89 злотих;

Гданськ — 10 370,97 злотих;

Катовіце — 9 782,69 злотих;

Познань — 9 589,37 злотих;

Вроцлав — 9 478,54 злотих;

Жешув — 9 273,66 злотих;

Щецин — 9 182,33 злотих;

Торунь — 8 514,54 злотих;

Ополе — 8 507,44 злотих;

Лодзь — 8 486,86 злотих;

Зелена Гура — 8 381,12 злотих;

Бидгощ — 8 300,44 злотих;

Люблін — 8 233,14 злотих;

Ольштин — 7 877,05 злотих;

Кельце — 7 731,93 злотих;

Білосток — 7 584,90 злотих;

Гожув Велькопольський — 7 510 злотих.

Найбільше зростання зарплат спостерігалося в галузях інформації та комунікації, культурної, розважальної та рекреаційної діяльності, адміністративної та допоміжної діяльності, транспорту, складського господарства, торгівлі, ремонту та виробництва автомобілів.

Як зміняться зарплати у Польщі у 2026 році

Польська фінансистка Марта Камінська розповіла в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн планує підвищити мінімальну зарплату до 4 800 злотих (зараз 4 666 злотих — Ред.). Відповідно зростуть і середні зарплати в усіх секторах економіки.

Проте, на думку фінансистки, конкуренція серед працівників теж стане сильнішою. Компанії дедалі частіше віддаватимуть перевагу кандидатам із підтвердженими вміннями, досвідом та знанням польської мови на рівні щонайменше B1.

