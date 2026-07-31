Робота для українців з інвалідністю: як отримати компенсацію у понад 100 000 гривень

Людина з обмеженими фізичними можливостями працює за планшетом, гроші в гаманці. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

В Україні роботодавці за облаштування робочих місць для громадян з інвалідністю, мають право на грошову компенсацію. Виплати, наприклад, передбачені для самозайнятих осіб, ФОПів з інвалідністю, в тому числі й внаслідок війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міністерства у справах ветеранів України.

Як отримати компенсацію у серпні 2026 року

Зареєструватися на отримання компенсації можна як онлайн, так і офлайн. Перший спосіб доступний на порталі Дія. Після авторизації потрібно обрати послугу "Компенсація за облаштування робочого місця особи з інвалідністю", після чого:

натиснути на Подати заяву;

заповнюючи заяву вказати дані про працевлаштовану людину з інвалідністю та облаштоване робоче місце;

додати копії документів, що підтверджують працевлаштування особи з інвалідністю, її групу та купівлю обладнання для облаштування робочого місця;

підписати заяву електронним підписом.

Компенсацію можна витратити на купівлю важливого обладнання, щоб робоче місце людини з інвалідністю було більш комфортним. Йдеться про:

меблі;

освітлення;

комп’ютери;

офісну техніку;

засоби мобільності;

спеціальні інструменти;

програмне забезпечення;

обладнання для комунікації;

інші технічні засоби, які допомагають створити безпечне й комфортне робоче місце.

Розмір компенсації

У серпні виплата покриває фактичні витрати, але має обмеження:

для людей з інвалідністю I групи — до 15 мінімальних заробітних плат станом на 1 січня календарного року (129 705 гривень);

для людей з інвалідністю II групи — до 10 мінімальних зарплат (86 470 гривень).

Також сума виплат залежить від того, яку групу інвалідності має працівник.

Як повідомляли Новини.LIVE, громадяни з І-ІІІ групою інвалідності можуть отримати понад 10 000 гривень допомоги. Фіндпідтримка передбачена для жителів міста міста Корюківка Чернігівської області.

Ще Новини.LIVE писали, що у людей з І групою інвалідності є потреба у постійному догляді. Держава їм надає різні пільги та фінансову підтримку. Тож варто знати, на яку допомогу вони можуть претендувати у червні 2026 року.