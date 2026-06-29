Рік без кредитного тиску: звільненим з полону можуть суттєво розширити пільги

Звільнені з полону, картка та гроші на столі. Фото: АрміяInform, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

В Україні хочуть відчутно полегшити життя людям, які повернулися з російського полону. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15357, який пропонує збільшити строк відстрочення платежів після звільнення.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

Що може змінитися

Зараз люди, які були бранцями Росії, звільняються від сплати кредитів і боргів на час перебування в полоні та ще шість місяців після звільнення.

Новий закон пропонує подвоїти цей термін і розтягнути пільги на цілий рік.

Протягом дванадцяти місяців колишні полонені можуть бути звільнені від фінансових зобов'язань. При цьому банки не матимуть права нараховувати їм жодних штрафів чи пені за несплату.

Якщо після полону потрібне лікування

Документ передбачає ще одну важливу зміну. Якщо після звільнення людина проходить лікування в лікарні, відстрочка платежів автоматично продовжуватиметься на весь період лікування.

Зараз такої норми в законі немає, тому людям часто доводиться розбиратися з боргами прямо під час лікування та реабілітації

Автори законопроєкту переконані, що шести місяців після звільнення часто недостатньо. Людям, які повернулися з полону, потрібен час на фізичне та психологічне відновлення, оформлення документів і повернення до нормального життя. Якщо після неволі доводиться ще й місяцями лежати у шпиталях, вчасно погашати борги стає ще складніше.

Які гарантії залишаться

Законопроєкт не скасовує пільги, які вже працюють.

Як і зараз, після звільнення людина матиме право:

реструктуризувати свою заборгованість;

не сплачувати штрафи та пеню за період відстрочки;

звернутися до банку або іншої фінансової установи для врегулювання боргу.

Також право на реструктуризацію кредитної заборгованості зберігатиметься за подружжям колишнього полоненого.

Важливо розуміти

Поки що це лише законопроєкт. Він ще не набрав чинності, тому продовжують діяти нинішні правила, які відтерміновують борги рівно на шість місяців після виходу на свободу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що для українців розглядали можливість компенсацій за пошкоджені війною авто, але наразі швидких виплат із держбюджету чекати не варто. Основна увага залишається на програмі "єВідновлення". Власникам пошкоджених автомобілів радять збирати докази втрат та звертатися до міжнародних механізмів компенсації.

Ще Новини.LIVE писали про компенсації за оренду житла для тих, хто через війну втратив дім. Розмір виплат залежить від міста проживання та може становити від 3 328 до 6 656 гривень на місяць. Допомогу можуть отримати ветерани, звільнені військові, поліцейські та рятувальники, які відповідають певним умовам.