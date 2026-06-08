В Україні готують нові зміни для ФОПів: як і чому це нашкодить економіці

Люди з документам, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Зміни у законодавстві для ФОПів можуть змусити перейти у "тінь" близько 200 000 підприємців. Через це країна не отримає бажаного ефекту щодо наповнення бюджету від податкових надходжень. Під загрозою також опиниться фінансування деяких важливих програм.

Про це сказав економіст і радник президента України у 2019-2024 роках Олег Устенко в ефірі Новини.LIVE.

Що не так із новим лімітом для ФОП

Експерт вважає, що ліміт на дохід у 2 млн гривень, який планують запровадити для ФОПів третьої групи є недостатнім.

"Якщо ви підвищуєте податкове навантаження на об’єктів підприємницької діяльності, в даному випадку на цих ФОПів, у країні, де вже великий сектор тіньової економіки, то ви просто збільшуєте цей сектор. У нас тіньовий сектор приблизно 30%. Якщо це буде реалізовано, ми отримаємо по ФОПах приблизно біля 200 00 ФОПів, що підуть у "тінь", — розповів Олег Устенко.

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Він зазначив, що у такому разі можна не сподіватися на те, що податкові надходження до бюджету зростуть.

"Замість того розрахунку, який був зроблений на комп'ютерах у Мінфіні, який показує збільшення податкових надходжень, ми отримаємо зворотній ефект — зменшення податкових надходжень до бюджету. Під ризиком недофінансування опиняться багато програм, особливо — програм, які пов'язані з сектором безпеки та оборони", — сказав Устенко.

Що можна змінити

Економіст також розповів про компромісний варіант, який міг би задовольними як державу, так і бізнес. Зокрема, можна підвищити ліміт до 4 млн гривень. Тоді, як пояснив Устенко, частина підприємців теж піде у "тінь", але у менших масштабах — лише кілька тисяч ФОПів.

Як повідомляли Новини.LIVE, ФОП 1 та 2 групи у червні мають виконати перед державої певні фінансові зобов'язання. Йдеться про сплату військового збору та єдиного податку. Здійснити оплати потрібно до 20 червня.

Ще Новини.LIVE писали, як податкова перевіряє українських підприємців. Щоб знизити ризик перевірок, ФОПам краще дотримуватися декількох важливих правил.