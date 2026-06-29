Продавати за кордон стане простіше: Укрпошта запускає важливі зміни для українців

Жінка з ноутбуком, вивіска Укрпошти. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Укрпошта стала офіційним партнером міжнародного маркетплейсу Etsy, де продають вироби ручної роботи, вінтажні речі та крафтову продукцію. Ця співпраця дасть нові можливості українським майстрам, які продають свої роботи за кордон за допомогою Укрпошти.

Про нюанси нового партнерства розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смелянський, передає Новини.LIVE.

Що зміниться для продавців

Офіційний статус верифікованого партнера, який український поштовий оператор отримав уперше, дозволив повністю об'єднати інформаційні системи Укрпошти та Etsy.

Завдяки такій інтеграції оформлювати міжнародні посилки стане простіше. Усі дані про замовлення та готові поштові ярлики тепер будуть автоматично підтягуватися між особистим кабінетом продавця на маркетплейсі та цифровими сервісами Укрпошти. Це допоможе майстрам витрачати набагато менше часу на ручне заповнення паперів.

Митний контроль теж спростять

Під час продажу українських виробів до США чи країн Європейського Союзу поштовий оператор допомагатиме підприємцям із підготовкою митних документів та правильним розрахунком усіх обов'язкових платежів.

Тобто українському майстру потрібно буде лише якісно упакувати та відправити річ, а більшість складних митних процедур логістична компанія візьме на себе.

Для кого це стане у нагоді

Новий сервіс стане гарним помічником для вітчизняних ремісників, дизайнерів одягу та прикрас, творців домашнього декору, сувенірів та іншої унікальної продукції.

За інформацією Ігоря Смелянського, сьогодні на платформі Etsy вже виставлено понад 2 мільйони різноманітних товарів від українських брендів, а загальні обсяги їхніх продажів вимірюються сотнями мільйонів доларів.

Очікується, що завдяки цій угоді наші підприємці зможуть без зайвої бюрократії відправляти замовлення іноземним покупцям та активніше нарощувати свої продажі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Нова пошта запустила тестовий сервіс нічної доставки посилок. Тепер відправлення можуть приїхати до поштомата ще до початку робочого дня. Поки що нова послуга доступна у п’яти великих містах, але у компанії планують розширити її по всій Україні.

Також Новини.LIVE писали, як заощадити на відправці посилок. Варто звернути увагу на актуальні тарифи поштових операторів. Найдорожчою залишається Нова пошта, де за посилку до 2 кг доведеться заплатити 90 гривень, тоді як Укрпошта пропонує дешевші варіанти — від 50 гривень.