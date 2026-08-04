Призначення пенсії держслужбовцям: ПФУ назвав правила у 2026 році

Чоловік в офісі, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про правила призначення пенсії для громадян, які працювали на державній службі. Такій категорії працівників держава гарантує нарахування значно вищої частки від суми заробітної плати, аніж для більшості громадян, які вийшли на заслужений відпочинок за віком.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію ПФУ.

Які правила призначення пенсії для держслужбовців у 2026 році

Питання призначення пенсій для держслужбовців регулює стаття 90 закону № 889 "Про державну службу" і здійснюється відповідно до закону 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з правилами ПФУ, пенсію для державних службовців можуть призначити, якщо на 1 травня 2016 року громадянин дотримався таких показників:

Накопичив від десяти років страхового стажу на посадах відповідних категорій на державній службі, передбачених у законі № 3723, та станом на цю дату обіймав посаду держслужбовця; Має щонайменше 20 років стажу на посадах держслужби, незалежно від того, працював на вказану дату чи ні.

ПФУ призначає виплати на основі наявності стажу, необхідного для надання пенсійного забезпечення за віком у мінімальному розмірі та стажу, заробленого на державній службі:

чоловікам, вік яких перевищує 62 роки;

жінкам, які досягли пенсійного віку за ст. 26 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Розмір пенсії для державних службовців

Якщо у разі виходу на пенсію за віком частка виплат для громадян не перевищує 30% доходу, то для держслужбовців вона може бути удвічі вищою.

Як пояснюють у Пенсійному фонді, пенсію для державних службовців призначають з дати звернення, однак не раніше виникнення такого права, у розмірі 60% суми їхньої заробітної плати, куди можуть входити всі види оплати праці, з якої справно сплачувались внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Проте громадянам, які на час оформлення пенсії вже не були держслужбовцями, призначать виплату у сумі заробітної плати чинного державного службовця аналогічної посади та рангу за останнім місцем роботи на службі.

Також за даними фонду, тим державним службовцям, які раніше вийшли пенсію, розмір пенсії визначався інакше. Частка виплати дорівнювала 90% від зарплати. З огляду на це, ті, хто виходять на пенсію пізніше, отримують за законом за 30% менше за інших.

Нормами законодавства закріплений максимальний розмір пенсії в Україні, що не може перевищувати 10 прожитковим мінімумів для непрацездатних осіб. У 2026-му показник зріс до 2 595 грн, а максимальна сума сягнула 25 950 грн.



З-поміж складових заробітної плати працівників держорганів, що пройшли класифікацію посад держслужби, є як сталі виплати, так і варіантивні:

посадовий оклад;

надбавка за ранг держслужбовця;

доплата за вислугу років;

місячна/квартальна премія;

компенсація за додаткове навантаження/компенсація за вакантною посадою;

допомога, що нараховують з наданням оплачуваної відпустки;

матеріальна допомога на соціально-побутові питання;

інші доплати, що передбачаються нормами законодавства.

Зокрема, суми доплат за ранг наступні:

1 ранг — 1000 гривень;

2 ранг — 900 гривень;

3 ранг — 800 гривень;

4 ранг — 700 гривень;

5 ранг — 600 гривень;

6 ранг — 500 гривень;

7 ранг — 400 гривень;

8 ранг — 300 гривень;

9 ранг — 200 гривень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто з українських жінок може отримати доплату у 40%. За даними Пенсійного фонду, право на додаткову щомісячну виплату до основної пенсії надаається багатодітним матерям, які виховали до шестирічного віку від п'яти дітей. Йдеться про призначення пенсії за особливі заслуги.

Ще Новини.LIVE писали про те, що деякі громадяни наділені правом на підвищену пенсію у частці 70% від суми грошового забезпечення. Згідно із законодавством, виплати можуть отримати члени родин військових, які зникли безвісти, захищаючи країну від агресії Росії. Передбачається нарахування такої суми одному з батьків, дружині або чоловікові.