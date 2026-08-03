Пенсії у 2026 році: хто з українок зможе оформити у 50 років та отримати доплату у 40%

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році держава надає фінансову підтримку деяким жінкам, які достроково вийшли на заслужений відпочинок. Йдеться про можливість отримання додаткових нарахувань до основного розміру пенсії "за особливі заслуги" до 40% від рівня мінімальної пенсії (прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб).

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на матеріали одного з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

Хто з жінок зможе отримати доплату у 40%

За даними ПФУ, право на додаткову щомісячну виплату до основної пенсії надане багатодітним матерям, які народили та виховали до шестирічного віку п'ятьох і більше дітей. Йдеться про пенсію за особливі заслуги перед Україною.

Відповідна надбавка виступає доповненням до базової пенсії за віком, інвалідністю, вислугою років чи втратою годувальника.



Згідно з нормами законодавства, жінки, які народили та виховали п’ятьох дітей мають право на достроковий вихід на пенсію з 50 років за наявності 15 років стажу. Також відповідне право поширюється у разі усиновлення дітей.

Розмір виплати прив’язаний до мінімальної пенсії (прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — 2 595 гривень у 2026 році), який може підлягати перегляду.

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Сума виплати залежить від кількості дітей і становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян або від 908,25 грн до 1038,00 грн.

У 2026 році українки можуть розраховувати на такі суми доплат залежно від кількості дітей:

П’ять дітей — 35% (908 грн);

Шість дітей — 36% (934 грн);

Сім дітей — 37% (960 грн);

Вісім дітей — 38% (986 грн);

Дев'ять дітей — 39% (1012 грн);

Десять дітей — 40%(1038 грн).

У разі смерті матері доплату можуть врахувати у разі оформлення пенсії у зв’язку з втратою годувальника для членів сім'ї. Розмір становитиме 70% від надбавки на одну особу або 90% — для двох і більше.

Як жінкам оформити надбавку до пенсії

Якщо українки підпадають під вищевказані умови, то для оформлення пенсії за особливі заслуги, мають звернутися до будь-якого відділення Пенсійного фонду. Загалом потрібно виконати такі кроки:

Подати заяву до ПФУ особисто або через особистий кабінет на порталі фонду; Підготувати оригінали свідоцтв про народження всіх дітей (якщо діти були усиновлені, то потрібно надати документи, що підтвердять законний статус усиновлення); Переконатися в наявності документального підтвердження факту виховання дітей до 6-річного віку; Відстежити зміни прожиткового мінімуму, адже від нього прямо залежить кінцева сума доплати.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деякі громадяни наділені правом на підвищену пенсію. Згідно з нормами законодавства, йдеться про фіксований розмір виплат. Їх надають членам родини військових, які зникли безвісти під час захисту країни від агресії РФ. Передбачається нарахування частки у 70% грошового забезпечення бійця. Таку суму надають батькам (одному з батьків), дружині чи чоловікові.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні деяким працівникам виплачують під час оформлення пенсії за віком одноразову грошову допомогу. Її сума становить 10 місячних пенсій. Зокрема, якщо призначать виплату у 8 000 грн, то нарахують 80 000 грн. Проте йдеться про працівників закладів державної чи комунальної форми власності.