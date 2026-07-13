Новий сервіс у Приват24 для ФОП: додали автоматичне заповнення звітності

Підприємці в офісі, застосунок Приват24. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Подати декларацію, підписати її та одразу сплатити податки тепер можна прямо зі смартфона. ПриватБанк додав у Єдиний застосунок Приват24 новий сервіс для ФОП, який дозволить їм пройти весь процес без додаткових програм та відвідування податкової.

Як скористатися новою функцією, розповідає Новини.LIVE з посиланням на ПриватБанк.

Як заповнити декларацію

Головна перевага сервісу — декларацію не потрібно заповнювати вручну.

Система сама аналізує надходження на рахунки підприємця в ПриватБанку, розраховує дохід і автоматично заповнює основні поля документа. Підприємцю залишається лише перевірити інформацію та підписати декларацію через SmartID.

Після цього документ одразу надсилається до Державної податкової служби.

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Податки можна сплатити одразу

Після прийняття декларації не потрібно переходити до інших сервісів чи банківських застосунків. Податки можна сплатити відразу в Приват24.

Тобто весь процес — від створення декларації до сплати податкових зобов'язань — тепер відбувається в одному застосунку.

Кому доступна нова функція

Сервісом можуть користуватися ФОПи 1-ї, 2-ї та 3-ї груп.

У ПриватБанку пояснюють, що хочуть зробити мобільний застосунок повноцінним цифровим інструментом для усіх підприємців.

"Ми зробили ще один крок до моделі "банк як цифровий центр бізнесу", де підприємці можуть управляти фінансами, звітністю та обов'язковими платежами зі смартфона, витрачаючи мінімум часу на бюрократичні процедури", — зазначив член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.

Де знайти нову послугу

Сервіс уже працює в Єдиному застосунку Приват24. Він доступний у розділі "Податкові декларації", де можна не лише створити новий звіт, а й переглянути всі декларації, які були подані раніше.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк попередив клієнтів про нову хвилю фішингових атак. Шахраї надсилають електронні листи, які маскують під офіційні повідомлення банку або державних установ, щоб змусити користувачів відкрити шкідливі файли чи перейти за небезпечними посиланнями.

Ще Новини.LIVE писали, що клієнти ПриватБанку можуть оформити цифрову "Дія.Картку" для отримання державних виплат, зокрема за програмами "Пакунок школяра", "Ветеранський спорт" та іншими. На спеціальні рахунки надходять цільові кошти, які не підлягають арешту чи примусовому стягненню, а відкрити картку можна онлайн через застосунок "Приват24".