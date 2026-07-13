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Главная Финансы ПриватБанк облегчил жизнь предпринимателям: в Приват24 представили новую функцию

ПриватБанк облегчил жизнь предпринимателям: в Приват24 представили новую функцию

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Дата публикации 13 июля 2026 17:35
Новый сервис в Приват24 для ФЛП: добавлена функция автоматического заполнения отчетности
Предприниматели в офисе, приложение Приват24. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Подать декларацию, подписать её и сразу же уплатить налоги теперь можно прямо со смартфона. ПриватБанк добавил в приложение Приват24 новый сервис для ФЛП, который позволит им пройти весь процесс без дополнительных программ и посещения налоговой инспекции.

Как воспользоваться новой функцией, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на ПриватБанк.

Как заполнить декларацию

Главное преимущество сервиса — декларацию не нужно заполнять вручную.

Система сама анализирует поступления на счета предпринимателя в ПриватБанке, рассчитывает доход и автоматически заполняет основные поля документа. Предпринимателю остается лишь проверить информацию и подписать декларацию через SmartID.

После этого документ сразу отправляется в Государственную налоговую службу.

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Налоги можно уплатить сразу

После подачи декларации не нужно переходить на другие сервисы или в банковские приложения. Налоги можно оплатить сразу в Приват24.

То есть весь процесс — от создания декларации до уплаты налоговых обязательств — теперь происходит в одном приложении.

Кому доступна новая функция

Сервисом могут пользоваться ФЛП 1-й, 2-й и 3-й групп.

В ПриватБанке объясняют, что хотят сделать мобильное приложение полноценным цифровым инструментом для всех предпринимателей.

"Мы сделали ещё один шаг к модели "банк как цифровой центр бизнеса", где предприниматели могут управлять финансами, отчётностью и обязательными платежами со смартфона, тратя минимум времени на бюрократические процедуры", — отметил член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса и МСБ Евгений Заиграев.

Где найти новую услугу

Сервис уже работает в приложении Приват24. Он доступен в разделе "Налоговые декларации", где можно не только создать новый отчет, но и просмотреть все декларации, которые были поданы ранее.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк предупредил клиентов о новой волне фишинговых атак. Мошенники рассылают электронные письма, маскируя их под официальные сообщения банка или государственных учреждений, чтобы заставить пользователей открыть вредоносные файлы или перейти по опасным ссылкам.

Еще Новини.LIVE писали, что клиенты ПриватБанка могут оформить цифровую "Дія.Картку" для получения государственных выплат, в частности по программам "Пакет школьника", "Ветеранский спорт" и другим. На специальные счета поступают целевые средства, которые не подлежат аресту или принудительному взысканию, а открыть карту можно онлайн через приложение Приват24.

ФЛП ПриватБанк Приват24
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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