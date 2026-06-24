ПриватБанк нарахує за деякі операції 3 000 грн: хто отримає

Банківське відділення, картка та телефон. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

До 20 липня 2026 року державний "ПриватБанк" за здійснення деяких фінансових операцій нарахує бонус до 3 000 грн та надасть шанс отримати iPhone 17 Pro Max. Для цього необхідно дотриматися певних умов під час переказів за номером телефону з карткою Visa.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на сайт банку.

Хто отримає бонуси за перекази у ПриватБанку

У фінустанові зазначають, що клієнтам сучасні технологічні можливості суттєво спростили здійснення переказів. Йдеться про виконання операції, знаючи лише номер телефону одержувача. Такий спосіб не вимагає наявності номера банківської картки, щоб надіслати кошти навіть на картку іншого банку.

Саме за такі перекази держбанк розігрує низку призів: від грошових виплат до сучасних гаджетів у вигляді iPhone 17 Pro Max (256 ГБ, Deep Blue).

Операції з надсилання чи отримання переказу за номером телефону з карткою Visa на суму від 1 000 грн через мобільний застосунок "Приват24" автоматично братимуть участь в акції.

Згідно з правилами, чим більше буде здійснено переказів, тим більше шансів отримає клієнт отримати подарунок чи кешбек. А саме:

1 000 грн — за один переказ за номером телефону упродовж одного етапу акції;

2 000 грн — за два перекази за номером протягом однієї хвилі;

3 000 грн — за три перекази за номером телефону упродовж одного етапу.

Як зазнається, один учасник акції зможе під час кожного етапу отримувати кешбек у розмірі 1 000, 2 000 та 3 000 грн, однак iPhone 17 Pro Max матиме шанс виграти тільки один раз за весь час дії акційної програми.

Щоб стати учасником акції, необхідно

Здійснити активацію послуги поповнення карти за номером телефону в "Приват24", якщо не активована; Надіслати/отримати переказ за номером телефону з карткою Visa від 1 000 грн у застосунку.

Як надіслати гроші за номером телефону у "Приват24"

Згідно з правилами, якщо одержувач прив’язав номер свого телефону до номера банківської картки, то надіслати кошти можна, просто вказавши потрібний контакт, обраний із телефонної книги на своєму гаджеті.

Для цього необхідно виконати такі кроки:

відкрити застосунок "Приват24".

перейти у меню "Переказати";

вибрати одержувача з телефонної книги/ввести номер телефону;

зазначити суму та підтвердити переказ.

Також можна зазначити номер телефону отримувача замість номера картки без збереження до телефонної книги. Такий переказ буде теж виконано миттєво.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у ПриватБанку пояснили, як уникнути загроз для дитячих карт. Там зазначили, що для убезпечення коштів на рахунках необхідно дотримуватися деяких правил. Зокрема, йдеться про обов’язкову двофакторну автентифікацію на пошті/в банку, засекречення CVV, терміну дії картки, пароля та SMS-кодів.

Ще Новини.LIVE розповідали, як правильно актуалізувати інформацію клієнтам ПриватБанку. Надати актуальні відомості можна у кілька способів. Зокрема, це можна зробити особисто через відділення, а також дистанційно у застосунку "Приват24". Там необхідно буде підтвердити відсутність зв’язків з державами-агресорами (РФ/Білорусь).