Україна
Підйомна допомога в ЗСУ — розмір виплат та кому надають

Підйомна допомога в ЗСУ — розмір виплат та кому надають

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 17:35
Оновлено: 13:46
Підйомна допомога військовослужбовцям — розмір та умови отримання у 2025 році
Військовий заповнює документ. Фото: Генштаб, Telegram

Військовослужбовці української армії щомісяця отримують грошове забезпечення та низку доплат. Деякі захисники з-поміж іншого також можуть отримати "підйомні" — фінансову допомогу, покликану частково компенсувати витрати, пов’язані з переїздом до нового місця служби.

Новини.LIVE розповідають, хто саме може отримати підйомну допомогу та у якому розмірі. 

Читайте також:

Хто має право на таку виплату

Як пояснили у Міністерстві оборони України, отримати "підйомні" та добові можуть військовослужбовці, які:

  • уклали контракт або призвані на службу за призовом осіб офіцерського складу й призначені на посади у військових частинах, що розташовані поза місцем їхнього постійного проживання;
  • закінчили військовий навчальний заклад із присвоєнням офіцерського звання та призначені до служби в іншому населеному пункті, ніж місце навчання;
  • пройшли короткострокове навчання (тривалістю менше ніж шість місяців) і після його завершення направлені до частин, що дислокуються в інших населених пунктах, крім тих, де вони служили до відправлення на навчання;
  • повернулися з відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій чи навчальних закладів, де перебували із залишенням на військовій службі, — якщо після повернення їх призначено на посади в інших населених пунктах;
  • переведені в межах військової частини — з пункту постійної дислокації до відокремленого підрозділу або між відокремленими підрозділами, якщо вони розташовані у різних населених пунктах.

Більш детальний перелік категорій військових, які можуть розраховувати на цю допомогу, наведений у наказі Міністерства оборони № 45.

В якому розмірі виплачується підйомна допомога

Сума виплати залежить від грошового забезпечення військовослужбовця.

Сам військовий отримує суму, що дорівнює 100% місячного грошового забезпечення.

Кожен член родини, який переїжджає разом із ним, має право на допомогу у розмірі 50% від цього забезпечення.

Крім того, військовим і членам їхніх сімей, які прямують до нового місця служби, виплачуються добові — у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України для працівників, що перебувають у відрядженні. Добові нараховуються за кожен день у дорозі.

Отримати підйомну допомогу можна не більше двох разів на рік — у випадках, коли переїзд пов’язаний із призначенням на нову посаду або передислокацією військової частини (чи окремого підрозділу).

Раніше ми писали, що європейські країни розглядають можливість долучення до фінансування зарплат українським військовослужбовцям. Одним із джерел таких виплат може стати використання заморожених російських активів.

Також дізнавайтеся, які виплати належать щойно мобілізованим українцям.

Автор:
Автор:
Вікторія Ілюхіна
