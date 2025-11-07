Підйомна допомога військовослужбовцям — розмір та умови отримання у 2025 році

Військовий заповнює документ. Фото: Генштаб, Telegram

Військовослужбовці української армії щомісяця отримують грошове забезпечення та низку доплат. Деякі захисники з-поміж іншого також можуть отримати "підйомні" — фінансову допомогу, покликану частково компенсувати витрати, пов’язані з переїздом до нового місця служби.

Новини.LIVE розповідають, хто саме може отримати підйомну допомогу та у якому розмірі.

Хто має право на таку виплату

Як пояснили у Міністерстві оборони України, отримати "підйомні" та добові можуть військовослужбовці, які:

уклали контракт або призвані на службу за призовом осіб офіцерського складу й призначені на посади у військових частинах, що розташовані поза місцем їхнього постійного проживання;

або призвані на службу за призовом осіб офіцерського складу й призначені на посади у військових частинах, що розташовані поза місцем їхнього постійного проживання; закінчили військовий навчальний заклад із присвоєнням офіцерського звання та призначені до служби в іншому населеному пункті, ніж місце навчання;

із присвоєнням офіцерського звання та призначені до служби в іншому населеному пункті, ніж місце навчання; пройшли короткострокове навчання (тривалістю менше ніж шість місяців) і після його завершення направлені до частин, що дислокуються в інших населених пунктах, крім тих, де вони служили до відправлення на навчання;

(тривалістю менше ніж шість місяців) і після його завершення направлені до частин, що дислокуються в інших населених пунктах, крім тих, де вони служили до відправлення на навчання; повернулися з відрядження до державних органів , підприємств, установ, організацій чи навчальних закладів, де перебували із залишенням на військовій службі, — якщо після повернення їх призначено на посади в інших населених пунктах;

, підприємств, установ, організацій чи навчальних закладів, де перебували із залишенням на військовій службі, — якщо після повернення їх призначено на посади в інших населених пунктах; переведені в межах військової частини — з пункту постійної дислокації до відокремленого підрозділу або між відокремленими підрозділами, якщо вони розташовані у різних населених пунктах.

Більш детальний перелік категорій військових, які можуть розраховувати на цю допомогу, наведений у наказі Міністерства оборони № 45.

В якому розмірі виплачується підйомна допомога

Сума виплати залежить від грошового забезпечення військовослужбовця.

Сам військовий отримує суму, що дорівнює 100% місячного грошового забезпечення.

Кожен член родини, який переїжджає разом із ним, має право на допомогу у розмірі 50% від цього забезпечення.

Крім того, військовим і членам їхніх сімей, які прямують до нового місця служби, виплачуються добові — у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України для працівників, що перебувають у відрядженні. Добові нараховуються за кожен день у дорозі.

Отримати підйомну допомогу можна не більше двох разів на рік — у випадках, коли переїзд пов’язаний із призначенням на нову посаду або передислокацією військової частини (чи окремого підрозділу).

