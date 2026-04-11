Пенсії прокурорів в Україні: Гетманцев пояснив, чому треба скасувати виплати у понад 200 000 грн

Пенсії прокурорів у понад 200 000 грн: Гетманцев сказав, як вони з'явилися

Пенсії прокурорів у понад 200 000 грн: Гетманцев сказав, як вони з'явилися

Дата публікації: 11 квітня 2026 15:25
Людина тримає конверт з грошима. Фото: Новини.LIVE

Верховна Рада України (ВРУ) досі не розглянула прийнятий у першому читанні законопроєкт про скасування "кланових" прокурорських пенсій. Фінансовий комітет рекомендував його до розгляду ще у травні 2025 року, однак відтоді жодних зрушень не відбулося. Тож прокурори продовжують отримувати виплати у сотні тисяч гривень.

Про це голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

Коли проголосують за законопроєкт про скасування "кланових"  пенсій в Україні

Із розглядом законопроєкту затримуються, оскільки у кожній фракції, як пояснив Гетманцев, є представники, які так чи інакше лобіюють збереження прокурорських пенсій.

"Коли відбуваються дискусії на погоджувальній раді щодо законопроєктів, які будуть розглядатися, їм вдається домовитися аби ці закони зняти", — сказав політик. 

Попри спротив, Гетманцев вважає, що законопроєкт про відміну "кланових" прокурорських пенсій, буде прийнятий у травні 2026 року. 

Тим часом прокурори продовжують отримувати виплати від держави у сотні тисяч гривень. 

"Я написав запит до ПФУ щодо найбільших пенсій присуджених судом. Є суми у 290 000 гривень на місяць, 270 000 гривень — це пенсії прокурорських працівників", — розповів Данило Гетманцев. 

Примітно, що деякі прокурори домоглися підвищення пенсій через суди. 

"Вони йдуть до суду, деколи підробляють документи і суди виносять їм рішення про призначення пенсії, які набагато вищі за оклади того працівника прокуратури", — зауважив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як в Україні з'явилися "кланові" пенсії

Гетманцев підкреслив, що кланова система в Україні зародилася ще в часи Радянського Союзу, коли певні горизонтальні корупційні зв'язки в середині держави і суспільства вирішували все. А на почату 90-х років були прийняті спеціальні закони по певним професієм, у тому числі закон про прокуратуру, який давав можливість призначати пенсію у розмірі 90% від окладу.

"Це не відповідало загальній системі, і це кидає виклик в обличчя усьому суспільству. Бо є певні клани, групи людей, які є рівнішими за інших", — сказав він

Це означає, що усім пересічним українцям пенсії нараховують за загальною формулою, тоді як у працівників суду, прокуратури, пенсії прив'язані до посадового окладу. І тоді коли посадовий оклад збільшується  — зростає й пенсія.

Як повідомляли Новини.LIVE, інколи пенсіонерам призначають менші виплати, ніж вони очікували. Таку пенсію можна оскаржити. Заяву про "неправильну" пенсію потрібно надати ПФУ. Ще Новини.LIVE розповідали, як підняти пенсію українцям. Для цього достатньо лише збільшити фінансування Пенсійного фонду. А потім важливо запустити накопичувальну систему, щоб люди самі формували свої виплати. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
