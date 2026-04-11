Пенсії прокурорів в Україні: Гетманцев пояснив, чому треба скасувати виплати у понад 200 000 грн

Людина тримає конверт з грошима.

Верховна Рада України (ВРУ) досі не розглянула прийнятий у першому читанні законопроєкт про скасування "кланових" прокурорських пенсій. Фінансовий комітет рекомендував його до розгляду ще у травні 2025 року, однак відтоді жодних зрушень не відбулося. Тож прокурори продовжують отримувати виплати у сотні тисяч гривень.

Про це голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

Коли проголосують за законопроєкт про скасування "кланових" пенсій в Україні

Із розглядом законопроєкту затримуються, оскільки у кожній фракції, як пояснив Гетманцев, є представники, які так чи інакше лобіюють збереження прокурорських пенсій.

"Коли відбуваються дискусії на погоджувальній раді щодо законопроєктів, які будуть розглядатися, їм вдається домовитися аби ці закони зняти", — сказав політик.

Попри спротив, Гетманцев вважає, що законопроєкт про відміну "кланових" прокурорських пенсій, буде прийнятий у травні 2026 року.

Тим часом прокурори продовжують отримувати виплати від держави у сотні тисяч гривень.

"Я написав запит до ПФУ щодо найбільших пенсій присуджених судом. Є суми у 290 000 гривень на місяць, 270 000 гривень — це пенсії прокурорських працівників", — розповів Данило Гетманцев.

Примітно, що деякі прокурори домоглися підвищення пенсій через суди.

"Вони йдуть до суду, деколи підробляють документи і суди виносять їм рішення про призначення пенсії, які набагато вищі за оклади того працівника прокуратури", — зауважив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як в Україні з'явилися "кланові" пенсії

Гетманцев підкреслив, що кланова система в Україні зародилася ще в часи Радянського Союзу, коли певні горизонтальні корупційні зв'язки в середині держави і суспільства вирішували все. А на почату 90-х років були прийняті спеціальні закони по певним професієм, у тому числі закон про прокуратуру, який давав можливість призначати пенсію у розмірі 90% від окладу.

"Це не відповідало загальній системі, і це кидає виклик в обличчя усьому суспільству. Бо є певні клани, групи людей, які є рівнішими за інших", — сказав він

Це означає, що усім пересічним українцям пенсії нараховують за загальною формулою, тоді як у працівників суду, прокуратури, пенсії прив'язані до посадового окладу. І тоді коли посадовий оклад збільшується — зростає й пенсія.

Це означає, що усім пересічним українцям пенсії нараховують за загальною формулою, тоді як у працівників суду, прокуратури, пенсії прив'язані до посадового окладу. І тоді коли посадовий оклад збільшується — зростає й пенсія.