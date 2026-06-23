Пенсійний стаж в Україні: як безробітним назбирати необхідні роки

Люди на вулиці, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які втратили роботу, можуть зберегти право на майбутню пенсію. Для цього не обов'язково бути працевлаштованим — достатньо самостійно сплачувати пенсійні внески й таким чином "закривати" місяці стажу.

Хто має таку можливість та скільки це коштує, пояснили фахівці Пенсійного фонду, передає Новини.LIVE.

Хто і як може робити добровільні внески

"Купувати" пенсійний стаж можуть як працюючі українці, так і ті, хто сидить без роботи. Головні умови:

вік не менше 16 років;

дані повинні бути внесені до реєстру застрахованих осіб;

людина ще не отримує пенсію.

Також дозволено сплачувати внески не лише за себе, а й за інших. Достатньо укласти Договір про добровільну участь через вебпортал електронних послуг ПФУ. Це можна зробити за допомогою:

КЕП (кваліфікованого електронного підпису);

Дія.Підпису;

системи GOV.ID.

Як зараховують страховий стаж

Після сплати внеску до страхового стажу буде зарахований той місяць, у якому кошти надійдуть на рахунок Пенсійного фонду.

Читайте також:

Тобто навіть один платіж дозволяє "закрити" один місяць стажу.

Скільки потрібно платити

Щоб до страхового стажу зарахували повний місяць, треба сплатити внесок не менше за мінімальний страховий платіж. Він становить 22% від мінімальної заробітної плати.

Зараз це 1 902,34 грн (22% від 8 647 грн, де 8 647 грн — розмір мінімальної зарплати, 22% — ставка єдиного соціального внеску).

Раніше Новини.LIVE розповідали про підвищення мінімальних пенсій ліквідаторам аварії на ЧАЕС з інвалідністю І групи. Їм можуть виплатити по 20 650 грн, що значно більше за стандартну мінімальну пенсію. Отримати виплату можуть лише ті, хто має офіційно підтверджений зв’язок захворювання з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Також Новини.LIVE писали, що самотні пенсіонери старше 80 років можуть оформити щомісячну надбавку на догляд у розмірі близько 40% від прожиткового мінімуму — це приблизно 1 038 грн у 2026 році. Виплату призначать тим, хто живе сам і має медичну довідку.