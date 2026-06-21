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Головна Фінанси Доплата до 40% від мінімальної пенсії: хто і як може оформити

Доплата до 40% від мінімальної пенсії: хто і як може оформити

Ua ru
Дата публікації: 21 червня 2026 06:10
Пенсії в Україні: кому з громадян похилого віку доплачують по 40%
Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Українське пенсійне законодавство передбачає широкий спектр надбавок до виплат громадян похилого віку, деякі з яких призначаються автоматично, а частина вимагає особистого звернення та окремих документів. Відомо, хто з українців може оформити надбавку до базової виплати у розмірі 40% від мінімальної пенсії.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію одного з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ). 

Хто має право на надбавку до пенсії у 40% у 2026 році

За даними ПФУ, люди солідного віку, які мають проблеми зі здоровям та проживають самотньо, можуть оформити додаткову державну підтримку. Питання виплат для таких категорій громадян регулює закон №1727-IV "Про державну соцдопомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Норми відповідного закону вимагають дотримання кількох умов, щоб отримати право на "допомогу на догляд".  

Держава надає додаткову підтримку тим громадянам, які підпадають одразу під кілька вимог:

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  • людина досягла вікового рубежу у 80 років;
  • оформлено пенсію за віком;
  • проживають самотньо, не мають рідних, які зобов'язані допомагати;
  • є медичне підтвердження лікарсько-консультативної комісії, що стан здоров’я вимагає регулярного стороннього догляду.

У 2026 році розмір допомоги становить 40% від рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 січня календарного року. 

На початку року прожитковий мінімум підвищився до 2 595 грн, а тому доплата на догляд для самотніх пенсіонерів віком від 80 років зросла до 1 038 гривень на місяць. У 2025 році показник перебував на рівні, тому щомісячна надбавка становила 944 грн.

Правила оформлення додаткових виплат

Відповідну доплату не призначають автоматично, а тому пенсіонеру необхідно самостійно виконати всі вищевказані пункти, що отримати підставу для нарахування грошей з боку ПФУ.  

Для оформлення допомоги необхідно передусім звернутися до лікарні, а після отримання лікарського висновку прибути до Пенсійного фонду. Там потрібно подати заяву та документи:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • довідку про потребу в постійному догляді;
  • довідку з ПФУ про відустність іншої допомоги.

Ще Новини.LIVE розповідали, за що обіцяють надбавку до пенсії від 23% до 35% у 2026 році. Йдеться про нарахування виплат за особливі заслуги перед країною, що встановлюються за визначні геройські вчинки або трудові досягнення. Цього року показник прожиткового мінімуму зріс, а тому суми надбавок тепер такі: від 597 до 908 грн.  

Раніше Новини.LIVE повідомляли, кому з українців гарантують підвищену мінімальну пенсію у розмірі 12 800 грн. Відповідна пенсійна допомога надається для кожного непрацездатного члена родини. Також у ПФУ поінформували, як оформити підвищену пенсію та оприлюднили список необхідних документів. 

виплати пенсії гроші
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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