Пенсії в Україні: кому з громадян похилого віку доплачують по 40%

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Українське пенсійне законодавство передбачає широкий спектр надбавок до виплат громадян похилого віку, деякі з яких призначаються автоматично, а частина вимагає особистого звернення та окремих документів. Відомо, хто з українців може оформити надбавку до базової виплати у розмірі 40% від мінімальної пенсії.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію одного з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

Хто має право на надбавку до пенсії у 40% у 2026 році

За даними ПФУ, люди солідного віку, які мають проблеми зі здоровям та проживають самотньо, можуть оформити додаткову державну підтримку. Питання виплат для таких категорій громадян регулює закон №1727-IV "Про державну соцдопомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Норми відповідного закону вимагають дотримання кількох умов, щоб отримати право на "допомогу на догляд".

Держава надає додаткову підтримку тим громадянам, які підпадають одразу під кілька вимог:

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людина досягла вікового рубежу у 80 років;

оформлено пенсію за віком;

проживають самотньо, не мають рідних, які зобов'язані допомагати;

є медичне підтвердження лікарсько-консультативної комісії, що стан здоров’я вимагає регулярного стороннього догляду.

У 2026 році розмір допомоги становить 40% від рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 січня календарного року.

На початку року прожитковий мінімум підвищився до 2 595 грн, а тому доплата на догляд для самотніх пенсіонерів віком від 80 років зросла до 1 038 гривень на місяць. У 2025 році показник перебував на рівні, тому щомісячна надбавка становила 944 грн.

Правила оформлення додаткових виплат

Відповідну доплату не призначають автоматично, а тому пенсіонеру необхідно самостійно виконати всі вищевказані пункти, що отримати підставу для нарахування грошей з боку ПФУ.

Для оформлення допомоги необхідно передусім звернутися до лікарні, а після отримання лікарського висновку прибути до Пенсійного фонду. Там потрібно подати заяву та документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

довідку про потребу в постійному догляді;

довідку з ПФУ про відустність іншої допомоги.

Ще Новини.LIVE розповідали, за що обіцяють надбавку до пенсії від 23% до 35% у 2026 році. Йдеться про нарахування виплат за особливі заслуги перед країною, що встановлюються за визначні геройські вчинки або трудові досягнення. Цього року показник прожиткового мінімуму зріс, а тому суми надбавок тепер такі: від 597 до 908 грн.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, кому з українців гарантують підвищену мінімальну пенсію у розмірі 12 800 грн. Відповідна пенсійна допомога надається для кожного непрацездатного члена родини. Також у ПФУ поінформували, як оформити підвищену пенсію та оприлюднили список необхідних документів.