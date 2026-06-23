Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Право на пенсию для безработных: как накопить необходимый стаж

Право на пенсию для безработных: как накопить необходимый стаж

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 15:03
Пенсионный стаж в Украине: как безработным накопить необходимые годы
Люди на улице, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, потерявшие работу, могут сохранить право на будущую пенсию. Для этого не обязательно быть трудоустроенным — достаточно самостоятельно уплачивать пенсионные взносы и таким образом "закрывать" месяцы стажа.

Кто имеет такую возможность и сколько это стоит, объяснили специалисты Пенсионного фонда, передает Новини.LIVE.

Кто и как может вносить добровольные взносы

"Покупать" пенсионный стаж могут как работающие украинцы, так и те, кто находится без работы. Основные условия:

  • возраст не менее 16 лет;
  • данные должны быть внесены в реестр застрахованных лиц;
  • человек еще не получает пенсию.

Также разрешено вносить взносы не только за себя, но и за других. Достаточно заключить договор о добровольном участии через веб-портал электронных услуг ПФУ. Это можно сделать с помощью:

  • КЭП (квалифицированной электронной подписи);
  • "Дія.Підпису";
  • системы GOV.ID.

Как засчитывается страховой стаж

После уплаты взноса в страховой стаж будет зачтен тот месяц, в котором средства поступят на счет Пенсионного фонда.

Читайте также:

То есть даже один платеж позволяет "закрыть" один месяц стажа.

Сколько нужно платить

Чтобы в страховой стаж зачислили полный месяц, нужно уплатить взнос в размере не менее минимального страхового платежа. Он составляет 22% от минимальной заработной платы.

Сейчас это 1 902,34 грн (22% от 8 647 грн, где 8 647 грн — размер минимальной зарплаты, 22% — ставка единого социального взноса).

Ранее Новини.LIVE сообщали о повышении минимальных пенсий ликвидаторам аварии на ЧАЭС с инвалидностью I группы. Им могут выплатить по 20 650 грн, что значительно превышает стандартную минимальную пенсию. Получить выплату могут только те, у кого официально подтверждена связь заболевания с последствиями Чернобыльской катастрофы.

Также Новини.LIVE писали, что одинокие пенсионеры старше 80 лет могут оформить ежемесячную надбавку на уход в размере около 40% от прожиточного минимума — это примерно 1 038 грн в 2026 году. Выплату назначат тем, кто живет один и имеет медицинскую справку.

Пенсионный Фонд пенсия страховой взнос
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации