Борги за доставку газу: у Газмережі зробили заяву щодо замороження сум

У ТОВ "Газорозподільні мережі України", що входить до Групи Нафтогаз, попередили клієнтів про необхідність вчасної сплати за розподіл природного газу. Там наголосили, що заборгованість щодо цієї послуги не заморожується і скасовується лише у двох випадках, а тому може перейти у юридичну площину навіть під час воєнного стану.

Для кого оплата за розподіл газу зберігається під час війни

За інформацією Дніпровської філії "Газмережі", у 2026 році за доставку природного газу зобов'язані платити всі, у кого є підключення до газової мережі, неважливо — відбувається користування газом чи ні.

"Навіть якщо ви тимчасово не живете в оселі, газові мережі навколо неї продовжують працювати — і оплата за розподіл зберігається", — йдеться у повідомленні.

Також там назвали міфом інформацію про те, що заборгованість може з часом "зникнути" або "заморозитися", оскільки накопичені суми не скасовуються й з часом можуть перейти у площину суворого дотримання законів. У зв'язку з цим рекомендують, щоб уникнути зайвого фінансового навантаження, не допускати накопичення боргів.

Фахівці постійно обслуговують труби, підтримують їх у безпечному стані та готовності до подачі газу, щоб у момент повернення громадяни могли одразу користуватися газом: без очікувань та додаткових документів.

Оплату за доставку газу не нараховують тільки у двох випадках:

Якщо у клієнта було пошкоджене житло через обстріли або аварії, газопостачання було припинене у зв'язку з небезпечним станом мереж, тому нарахування може зупинитися з місяця, наступного після офіційного факту фіксації пошкоджень; Якщо з боку клієнта було розірвано договір щодо розподілу природного газу, а тому з цієї дати платіж більше не нарахують.

Які суми надійдуть у другій платіжці за газ у травні

За інформацією Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), плату за послугу з доставки газу нараховують автоматично, якщо є підключення до газової мережі. Тому квитанції будуть надалі надходити, незалежно від фактичного споживання клієнта.

Згідно з чинними нормами, сплата за розподіл газу повинна відбуватися щомісяця до 20 числа. Сума є індивідуальною, адже визначається на основі обсягу споживання за попередній газовий рік (1 жовтня-30 вересня), поділеного на 12 місяців.

Тарифи є фіксованими для кожної області, а оплата має здійснюватися перед "Газмережею" або місцевим облгазом. Платити менше можна лише за рахунок менших комісій. Для цього можна оплатити послугу за весь рік наперед.

