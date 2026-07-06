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Головна Фінанси Нові тарифи на воду: як це вплине на розмір субсидії

Нові тарифи на воду: як це вплине на розмір субсидії

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 08:50
Тарифи на воду зросли: як зміниться розмір житлової субсидії
Гроші, підрахунки, лічильники на воду. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) поінформували, що зміниться для домогосподарств, які отримують житлові субсидії, після встановлення нових цін на водопостачання та водовідведення, які з 1 липня 2026 року зросли. Зокрема, споживачам пояснили, чи потрібно переоформлювати допомогу.

Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь ПФУ, передають Новини.LIVE.

Особливості нарахування субсидії після перегляду тарифів 

Як зазначили у фонді, з липня поточного року тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення змінився для споживачів у низці великих міст. Зокрема, новий тариф від КП "Вінницяоблводоканал" становитиме 81,01 грн за 1 кубометр з ПДВ, з яких:

  • на централізоване водопостачання — 45,53 грн;
  • на централізоване водовідведення — 35,48 грн.

У ПФУ наголосили, що відповідні зміни вплинуть на кінцевий розмір житлової субсидії, адже якщо загальна вартість комунальних послуг зростає, то розмір субсидії має бути переглянутий.

Чи потрібно звертатися до ПФУ для перегляду сум субсидій

Водночас отримувачі субсидій не повинні через зміну цін звертатися до Пенсійного фонду, адже перерахунок буде здійснено автоматично. Фонд здійснить перегляд для субсидіантів одразу після надходження інформації щодо нових тарифів. 

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Зокрема, якщо родина має право на держпідтримку, її розмір визначать з урахуванням нових цін на послуги та обов'язкового платежу домогосподарства.

"Чи вплине це на розмір житлової субсидії? Так. Якщо вартість житлово-комунальних послуг зростає, розмір субсидії переглядається. Водночас отримувачам субсидії не потрібно звертатися до Головного управління Пенсійного фонду України", — йдеться у повідомленні.

Також у ПФУ надали приклад розрахунку того, як нові тарифи можуть вплинути на розмір субсидії.

субсидії 2026
Розрахунок субсидії після перегляду цін. Джерело: ПФУ

Як повідомляли Новини.LIVE, українці можуть подати спрощену заяву на призначення житлової субсидії. За інформацією ПФУ, йдеться про максимально простий механізм звернення щодо оформлення допомоги. Для цього достатньо тільки подати спрощену заяву в е-форматі через застосунок Пенсійного фонду.  

Ще Новини.LIVE розповідали, коли можна втратити субсидію через родичів. Як пояснили у ПФУ, під час оформлення держдопомоги враховують матеріальний стан усіх тих, хто зареєстрованй за адресою проживання. Зокрема, у певних ситуаціях враховують рідних пенсіонерів, які можуть давно жити окремо. Проте є підхід, як не втратити житлову субсидію через прописаних в оселі родичів. 

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комунальні послуги субсидії гроші
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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