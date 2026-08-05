Правила кредитного ліміту у ПриватБанку: що треба знати клієнтам

Смартфон у руці, банківське відділення. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У державному "ПриватБанку" можуть встановлювати, змінювати або скасовувати кредитні ліміти для громадян в односторонньому порядку без попереднього сповіщення, з огляду на фінансову спроможність. Деякі клієнти можуть не знати, що під час оформлення банківської карти вони надають згоду про приєднання до відповідних умов та правил надання банківських послуг.

Про це передають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію порталу Мінфін, де клієнти лишають відгуки про банки.

Проблема зміни кредитного ліміту у ПриватБанку

Як розповів один із клієнтів, йому автоматично, без звернення до банківської установи, надали кредитний ліміт на картці. Тепер сума відображається як баланс на рахунку. Громадянин висловив здивування такому підходу з боку банку.

"ПриватБанк встановив кредитний ліміт без мого прохання таким чином, щоб він відображався як мій баланс на рахунку... ", — йдеться у повідомленні.

Як свідчить інформація на порталі державного банку, фінустанова має право без попередження закривати чи збільшувати суму кредитного ліміту клієнтам, зважаючи на низку обставин.

Такий підхід актуальний для всіх власників кредитних карток. Для перегляду розміру не потрібно додаткового звернення, адже банк ухвалює рішення про суми доступного балансу, зважаючи на платоспроможність клієнта та його кредитної історії в усіх фінустановах.

Водночас, деякі громадяни не знають відповідного правила, а тому звертаються до банку за роз'ясненням щодо зміни доступної суми на рахунку.

Від чого залежить сума кредитного ліміту у ПриватБанку

За даними держбанку, розмір кредитного ліміту вираховують індивідуально для кожного клієнта. Право на доступ до кредитних коштів виникає за сукупністю низки стандартних факторів. В основному сума, якою клієнт може користуватися, залежить від:

Оцінки кредитної історії; Рівня офіційних доходів; Соціального статусу клієнта (пенсіонер, студент чи працівник); Наявних кредитів у будь-яких інших фінустановах.

За правилами, якщо кредитку оформлюють вперше, то банк спочатку дає доступ до мінімуму або виставляє нульовий ліміт.

Ліміт можуть знизити до нуля для 70-річних пенсіонерів, оскільки можуть виникнути сумніви у їхній платоспроможності.

Вищий кредитний ліміт можна отримати, якщо дотриматися певних рекомендацій. Передусім, варто потурбуватись про наявність вищого офіційного доходу. Саме його розмір може істотно збільшити шанси на більший розмір ліміту. Також важливо не накопичувати перед банками боргів.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що ПриватБанк надав можливість оформлення нарахування нових виплат для родин на єдиний спецрахунок "Турбота про дитину" "Дія.Картки". Йдеться про, зокрема, виплату щомісячної допомоги на дитину до одного року у 7 000 грн. Також ПриватБанк гарантує надання власникам таких карт 10% кешбеку.

Ще Новини.LIVE писали, що у ПриватБанку оновили сервіс "Оплата частинами". Тепер клієнти можуть самостійно збільшувати число платежів і скорочувати фінансове навантаження на бюджет. Водночас за використання такої послуги будуть стягувати комісію у сумі 1,9% від вартості товару. Йдеться про списання за окремий додатковий місяць.