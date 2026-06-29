Повторне лікування після поранення: чому військовим відмовляють у виплатах і як отримати

Військовий ЗСУ на службі, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Чимало військових змушені повертатись на лікування після поранення, коли хвороба загострюється. Але після повторного повернення у шпиталь їм можуть відмовляти у виплаті додаткової винагороди. Особливо часто так трапляється, коли бійця вже встигли перевести до іншої військової частини, ТЦК чи навчального центру.

Зазвичай у таких випадках відмови у грошах незаконні, пояснив адвокат Іван Максимович, передає Новини.LIVE.

Чи платять за повторне лікування

Держава зобов'язана платити, якщо захисник знову лягає на стаціонарне лікування через наслідки поранення, яке отримав під час оборони України.

У постанові Кабінету Міністрів №168 немає жодного пункту, який би обмежував виплату лише першим візитом до лікарні. Якщо людина лікується через наслідки бойового поранення, право на виплату виникає щоразу.

Які відмови найчастіше чують військові

Захисникам нерідко кажуть:

"У нас тилова частина, тому додаткова винагорода не виплачується".

"Платити повинна та частина, де ви отримали поранення".

"Це повторне лікування, тому виплата не передбачена".

За словами адвоката, такі пояснення не відповідають вимогам закону.

Хто має нараховувати гроші

Додаткову винагороду виплачує та військова частина, в якій військовослужбовець перебуває на грошовому забезпеченні на момент лікування.

Наприклад, якщо військового перевели з однієї частини до іншої, то за період лікування після переведення має платити вже нова військова частина.

Те, що підрозділ не виконує бойові завдання або є тиловим, не позбавляє військового права на доплати.

Які документи варто підготувати

Щоб уникнути проблем із виплатами, адвокат радить подати до військової частини:

копію довідки про обставини поранення;

медичні виписки зі стаціонару;

постанову ВЛК;

рапорт із проханням нарахувати додаткову винагороду.

У медичних документах бажано, щоб було зазначено, що лікування проходить саме через наслідки отриманого поранення із вказанням дати його отримання.

Що робити, якщо відмовили

Якщо командування не реагує або відмовляє усно, не варто опускати руки.

Спершу потрібно оформити та подати офіційний письмовий рапорт, обов'язково додавши до нього копії всіх медичних довідок та паперів.

Якщо навіть після письмового звернення ситуація не зрушила з місця, ви маєте право написати скаргу до вищого військового керівництва. Також із цією проблемою можна звернутися до військового омбудсмена або надіслати заяву до Головного управління захисту прав військовослужбовців.

За словами юриста, саме офіційні звернення найчастіше змушують командування вирішити проблему без суду.

Коли варто готувати позов

Якщо військова частина офіційно відмовила у виплаті або повністю заперечує право на неї, тоді можна звертатись до суду.

Важливо пам'ятати про строки:

поки військовослужбовець проходить службу — звернутися до суду можна без обмежень;

щойно військового викреслюють зі списків особового складу частини, звернутися до суду бажано протягом наступних трьох місяців.

Якщо цей строк пропущено, шанс захистити свої права все одно залишається. Проте у такому разі позивачу доведеться пояснювати суддям причини затримки та доводити, коли саме він дізнався про невиплату грошей.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що військовослужбовці можуть отримати кошти на оздоровлення дітей за програмою "єОздоровлення" — гроші надходять прямо на картку і їх можна використати для оплати путівки. Право на допомогу мають діти захисників, зокрема учасників бойових дій, поранених військових, загиблих та зниклих безвісти воїнів. У 2026 році виплачують 17 560 гривень.

Ще Новини.LIVE писали, що у Верховній Раді можуть підвищити виплати для захисників, які отримують мінімальні оклади. Планується збільшити їхню зарплату приблизно на 10 000 гривень — із нинішніх близько 20 000 до понад 30 000 гривень. Але остаточне рішення залежатиме від фінансових можливостей держави.