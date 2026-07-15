Посилки з Укрпошти за кордон у липні: які нововведення чекають клієнтів

Відділення Укрпошти, посилки. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

У зв'язку зі змінами в митному оформленні міжнародних відправлень до США, Укрпошта оновлює сервіси. Це потрібно, щоб адаптувати їх до нових правил. Нововведення, як очікується, запрацюють з 21 липня 2026 року.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, передає Новини.LIVE.

Нові правила митного оформлення посилок до США

Ігор Смілянський наголосив, що бізнесу не потрібно очікувати якихось кардинальних змін в оформленні товарів для відправлення до США.

"Укрпошта вже адаптувала свої цифрові сервіси, тому оформлення міжнародних відправлень залишиться таким самим простим", — пояснили він.

Як зміниться відправка посилок Укрпоштою за кордон. Скриншот: Ігор Смілянський/Telegram

Смілянський зауважив, що з 24 липня США запроваджують нові правила митного оформлення міжнародних відправлень. Замість єдиної ставки мита у 10%:

ставку підв'яжуть під категорію товару;

кожному відправленому товару надаватимуть 10-значний код товару ТНЗЕД (УКТЗЕД);

поріг вартості, щоб оформити товар за спрощеною процедурою зросте з 800 доларів до 2,5 тисячі доларів.

Приблизно з 21 липня підприємці зможуть перевірити новий функціонал митного калькулятора та партнерських в особистих кабінетах. щоб не розраховувати нові митні ставки самостійно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, поштомати Укрпошти запрацювали у Львівській та Івано-Франківській областях. Їх встановили у поштових відділеннях, вони працюють за графіком відділень. Також компанія планує встановити поштомати у Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Ще Укрпошта продовжує працювати над розширенням мережі зовнішніх поштоматів. Очікується, що їхня кількість розшириться до понад тисячі по всій країні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, шо військовим на Укрпошті надаються знижки. Вони належать захисникам, які мають чинний акаунт у застосунку Армія+. Щомісяця військові можуть використати 9 штрих-кодів.

Ще Новини.LIVE писали, що Нова пошта у відділеннях надаватиме додаткові послуги від Нафтогазу. Так. клієнти зможуть оновлювати персональні дані та переоформлювати особові рахунки, якщо придбають нерухомість. Скористатися новими сервісами можна вже у липні.