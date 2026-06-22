Пошкоджене майно через обстріли: як отримати компенсацію від страхової

Пошкоджений будинок через обстріли, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Вибиті вікна після вибуху, пошкоджений автомобіль чи зруйнований будинок вже стали новою реальністю для українців. Але не всі знають, що від таких ризиків можна застрахуватися і отримати компенсацію, якщо майно постраждає через обстріл чи атаку дронів.

На які виплати можна розраховувати, розповідає Новини.LIVE з посиланням на канал "Дім".

Як працює страхування від воєнних ризиків

Українці все частіше користуються страхуванням житла та автомобілів. Лише минулого року було виплачено понад 110 млн грн компенсацій за пошкоджене через війну майно. Йдеться як про житло, так і про транспортні засоби.

Які виплати можуть отримати власники автомобілів

Для водіїв доступно декілька варіантів страхового захисту. У стандартних договорах КАСКО вже передбачене покриття частини воєнних ризиків. Зазвичай воно становить близько 10% вартості автомобіля або до 300 тис. грн.

Однак можна оформити окрему страховку з більшим покриттям. У такому разі максимально заплатять 3 млн грн.

Що робити після пошкодження майна

Після звернення страховик організовує огляд пошкодженого майна та оцінку збитків. Також знадобляться документи від поліції або ДСНС, які підтверджують, що пошкодження сталися саме внаслідок воєнних дій.

Після цього розпочинається врегулювання страхового випадку. Виплата коштів або ремонт автомобіля зазвичай займають від одного до двох тижнів.

Чи можна застрахувати квартиру або будинок

Такі поліси останніми роками користуються великою популярністю, особливо серед жителів Києва та великих міст. Страховка покриває наслідки обстрілів, вибухових хвиль та атак безпілотників. Можна застрахувати квартиру на суму до 3 млн грн, а приватний будинок — до 5 млн грн.

Які пошкодження трапляються найчастіше

Найчастіше після вибухів люди звертаються через вибиті вікна, пошкоджені двері та внутрішнє оздоблення житла. Одному з постраждалих вже виплатили близько 500 тис. грн компенсації.

Бувають і серйозніші ситуації. Наприклад, після вибуху ворожого дрона поруч із будинком сума збитків перевищила 1 млн грн, і власнику заплатили ці гроші.

Скільки коштує страхування

Ціна залежить від вартості майна та обраного покриття. Для прикладу, страхування автомобіля вартістю 500 тисяч гривень обійдеться приблизно у 8 тисяч гривень на рік.

Що стосується житла, то страховий поліс із покриттям від 500 тисяч гривень коштуватиме близько 5–6 тисяч гривень на рік. Страхові внески можна платити частинами поквартально.

Від чого залежить розмір компенсації

Можна отримати не більше тієї суми, на яку застраховане майно. Якщо автомобіль або квартира застраховані на 500 тисяч гривень, то навіть у разі повного знищення власник не зможе отримати більше цієї суми.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про нову компенсацію за пошкоджені чи знищені через війну авто. Уряд готує програму за аналогією з "єВідновлення". Сума виплат буде залежати від стану транспорту, його віку та пробігу.

Ще Новини.LIVE розповідали, що українцям доступна компенсація за моральну шкоду від війни. Суд зазначає, що сам факт страждань через обстріли, втрату житла чи переселення визнається, але суми не визначаються автоматично. Тому виплати будуть індивідуальні.