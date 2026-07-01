Популярна послуга в monobank стане платною: за що заплатять клієнти з червня

Додаток monobank на смартфоні, термінал EasyPay. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

З 1 липня 2026 року monobank запроваджує оплату на одну із найпопулярніших послуг. Так, клієнти платитимуть, коли вноситимуть готівку на картки через термінали EasyPay.

Про це повідомив оператор EasyPay на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, передає Новини.LIVE.

Комісія у monobank за поповнення карток через термінали EasyPay

В EasyPay підкреслили, що комісію ініціювали у самому банку.

"Поява комісії при поповненні карт monobank у наших терміналах — це ініціатива самого банку. Зі свого боку ми нагадуємо, що поповнення карток інших банків-партнерів у мережі EasyPay залишається безкоштовним та без комісій", — йдеться у повідомленні.

У monobank буде комісія за поповнення карток через термінали EasyPay. Скріншот: EasyPay/Facebook

Очікується, що за поповнення карток в терміналах оператора з 1 липня клієнти додатково сплачуватимуть по 5 гривень. При цьому не стягуватиметься комісія, якщо картки monobank поповновати у терміналах:

monobox;

abank;

City24.

До того ж послуга є безплатною:

в касах Укрпошти;

А-Банку;

Універсал Банку;

Укргазбанку;

Акордбану.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 26 червня в Україні нові правила роботи з терміналами самообслуговування. Тепер перед тим, як вносити готівку, українці проходять верифікацію: вводять одноразовий SMS-код або відповідають на телефонний дзвінок. Без цієї процедури можна буде сплачувати податки, оплачувати комунальні послуги, купувати транспортні квитки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що карткові платежі відбуваються за новими правилами. Так, Нацбанк зобов'язав фінустанови надавати клієнтам більше інформації про отримувачів коштів, комісії та призначення платежів. Тепер українці краще контролюватимуть процес відправки грошей.

Ще Новини.LIVE писали, що Ощадбанк змінив правила для карток, термін яких закінчився ще у 2022 році. Деякі з них були продовжені до кінця 2026 року, натомість іншим клієнтам рахунки заблокували. Останнім треба прийти у відділення банку й перевипустити картку.